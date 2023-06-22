Приложение «Медиафутбол» уже доступно в Google Play

Теги Амкал Родина Москва Московский Кубок Селебрити 2Drots ФК «Сахалинец» Winline Медиалига ФК Деньги БроукБойз Бей Беги ФК 10 Медиафутбол

Вся информация о главных медиафутбольных турнирах.

В приложении вы найдете все, что нужно знать о медиафутболе в России и не только:

• Новости в режиме онлайн
• Расписание, превью и результаты матчей всех турниров
• Турнирные таблицы, статистику игроков
• Лучшие материалы, тексты, интервью, репортажи с матчей и конференций
• Блоги и материалы команд, медийных лиц и пользователей о популярных турнирах и персонажах медиафутбола
• Общение с другими болельщиками

Следите за новостями лучших клубов медиафутбола: 2Drots, «Амкал», «БроукБойз», «Родина Медиа», «Деньги», «Бей Беги» и другие.

Скачивай приложение «Медиафутбол» от Sports.ru по ссылке

Приложение на iOS будет доступно позже

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  • Прочее
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