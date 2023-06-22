Шаюнов – звезда четвертьфиналов Winline Медиалиги по итогам голосования в нашем телеграм-канале

Сергей Шаюнов – звезда четвертьфиналов Winline Медиалиги.

Защитник «БроукБойз» победил в голосовании в нашем медиафутбольном телегам-канале, набрав 78% голосов.

Также в номинации были представлены Руслан Имаев («Амкал», 18%) и Ираклий Саная («Бей Беги», 4%).

Сергей промахнулся с линии ворот в серии буллиталити в игре с «Амкалом». Обыграв вратаря «Амкала» Федоса, он сблизился с воротами и сильно пробил практически с линии, но умудрился направить мяч выше. В итоге «Амкал» выиграл серию со счетом 3:1.

30 см до линии – и промах по пустым воротам! В Медиалиге шок и безумие 😳😳😳