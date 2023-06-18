Болельщик рассказал, что Шаюнов ударил его по лицу после матча «Амкал» – «Броуки»

Болельщик рассказал, что Сергей Шаюнов ударил его по лицу после матча «Амкал» – «Броуки».

«Подхожу к Шаюну, хотел пошутить. Говорю: «Можно руку пожать?» Он мне протягивает руку, а я свою руку опускаю и говорю: «Ой, не попал». Разворачиваюсь, и он мне со всей силы ударил по лицу», – рассказал болельщик Марк в интервью Федосу.

Сам Федос написал, что проверить слова Марка я пока не успел.

Шаюнов пробил выше почти с линии ворот в серии буллиталити в Медиалиге