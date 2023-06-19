Трегулов о промахе Шаюнова: «Это лучший способ остаться в истории медиафутбола»

Дамир Трегулов прокомментировал промах Сергея Шаюнова в матче «БроукБойз» – «Амкал».

«Думаю, сейчас должен издевательски как-то забить: головой, пяткой, на мяч сядет. И тут мяч улетает вверх. Я за секунду до удара подумал: «А вот сейчас возьмет и выше даст». Думал всегда, что если вдруг кто-то так сделает, он же в историю попадет. Это лучший способ остаться в истории медиафутбола.

Я сначала подумал, что дырка в воротах, а мяч пролетел через нее, но потом по реакции я понял, что мяч не залетел. Я в ту секунду даже не подумал, что он команду подставил, я подумал: «Какой же хайп будет вокруг этого момента». Мне кажется повлияла его история с «Амкалом». Возможно, он хотел им доказать что-то.

Я понимаю, какого сейчас Шаюну, потому что я всю жизнь слышу про себя о том, как я не забил тот или иной момент. Этим футбол и прекрасен, этими эмоциями, когда невозможное становится возможным.

Чем сложен буллит: большая скорость, нужно быстро принять решение. Пенальти просто надо подойти и ударить, а тут каждую секунду может все поменяться. Буллит раза в 2 сложнее, чем пенальти. Я бы выбрал пенальти, если можно было бы выбирать. Но буллиты, естественно, зрелищнее», – сказал форвард ФК «Деньги».

30 см до линии – и промах по пустым воротам! В Медиалиге шок и безумие 😳😳😳