Федос о промахе Шаюнова: «Если бы «433» брали видео из России, он бы набрал миллионы просмотров»

Федор Маслов прокомментировал промах Сергея Шаюнова в матче «БроукБойз» – «Амкал».

«Успели ли я о чем-то подумать, когда он меня обыграл? Конечно, я подумал: «Ох, блин, посадил меня на жопу, гад». Тут я повернулся и вживую увидел этот момент. Это было великолепно, было видно, как у меня меняется взгляд, как я охреневаю резко.

Первая мысль: «Что???» На секунду я подумал, что было нарушение, и судья свистнул, а я не услышал. Подумал, что Шаюн решил так пробить, потому что будет повтор буллита. Но потом я все понял и охренел еще больше. Но я быстро потом забыл про Шаюна, потому что дальше был еще один буллит.

Мне показалось вживую, что он хотел дать черпака, но потом я понял, что он сильно решил пробить. Про поляну в Одинцово я не раз говорил: она очень кочковатая. Мы не очень хотели на ней играть, но в итоге домашняя поляна «Броуков» их и подвела.

Если бы сейчас «433» выкладывали видео из России, он точно уже был бы там и набрал бы миллионы просмотров. Это абсолютно историческая #####.

Понятно, что после такого промаха психология уже на нашей стороне. Наши пацаны очень хладнокровно исполняли буллиты, а я мог бы первый буллит потащить, если бы пошел одновременно ногами и руками», – сказал голкипер «Амкала» в интервью Sports.ru.

30 см до линии – и промах по пустым воротам! В Медиалиге шок и безумие 😳😳😳