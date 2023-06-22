«Самоцели играть с «Ростовом», как и с другим клубом РПЛ, нет никакой». «БроукБойз» не сыграют против «Ростова»

Товарищеского матча между «БроукБойз» и «Ростовом» не будет.

«Броуки» не будут играть с «Ростовом» этим летом. Матчи с клубами РПЛ всегда заманчивы, но не должны быть самоцелью и пределом мечтаний.

Для нас медийный футбол не менее привлекателен, чем профессиональный. Когда матчи онлайн смотрят больше 100 тысяч человек – всему комьюнити можно чувствовать себя самодостаточным и не лететь сломя голову куда угодно, лишь бы сыграть с командой РПЛ.

Впереди у нас важные матчи на МКС, много травмированных, много уставших – на кону сейчас тоже много. Более того: к матчам с клубами РПЛ нужно быть готовыми и не ударить в грязь лицом, как было в Оренбурге.

Нам нужно серьезно укрепиться летом, закрыть проблемные позиции, обрасти мощью – тогда мы с удовольствием сыграем с «Ростовом», если их команда будет готова.

Самоцели играть с «Ростовом», как и с другим клубом РПЛ, нет никакой. Мы самодостаточны. Нас не сломать», – сообщает телеграм-канал «БроукБойз».

Президент «Броуков» Дмитрий Егоров также добавил, что инициатива провести матч поступила со стороны «Ростова»: «Вы удивитесь, но это «Ростов» через BetBoom вышел на нас, а не наоборот».