«Самоцели играть с «Ростовом», как и с другим клубом РПЛ, нет никакой». «БроукБойз» не сыграют против «Ростова»

Теги Ростов премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) Оренбург Московский Кубок Селебрити Дмитрий Егоров Winline Медиалига БроукБойз Медиафутбол

Товарищеского матча между «БроукБойз» и «Ростовом» не будет.

«Броуки» не будут играть с «Ростовом» этим летом. Матчи с клубами РПЛ всегда заманчивы, но не должны быть самоцелью и пределом мечтаний.

Для нас медийный футбол не менее привлекателен, чем профессиональный. Когда матчи онлайн смотрят больше 100 тысяч человек – всему комьюнити можно чувствовать себя самодостаточным и не лететь сломя голову куда угодно, лишь бы сыграть с командой РПЛ.

Впереди у нас важные матчи на МКС, много травмированных, много уставших – на кону сейчас тоже много. Более того: к матчам с клубами РПЛ нужно быть готовыми и не ударить в грязь лицом, как было в Оренбурге.

Нам нужно серьезно укрепиться летом, закрыть проблемные позиции, обрасти мощью – тогда мы с удовольствием сыграем с «Ростовом», если их команда будет готова.

Самоцели играть с «Ростовом», как и с другим клубом РПЛ, нет никакой. Мы самодостаточны. Нас не сломать», – сообщает телеграм-канал «БроукБойз».

Президент «Броуков» Дмитрий Егоров также добавил, что инициатива провести матч поступила со стороны «Ростова»: «Вы удивитесь, но это «Ростов» через BetBoom вышел на нас, а не наоборот».

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Жирный Лукаку
Резюмируя: Карпин нас послал
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Peter Parker
Самоцель вбросить, раздувать ажиотаж, бить себя в грудь и рекламировать буков
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Egor Aleksandrovich
вас просто послали куда подальше, так и скажите)
даже совместный букмекер не помог
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий