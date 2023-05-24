Егоров об освобождении Ларина: «Ждем его на матче с «Сахалинцем» в Нижнем в основе против Литвина»

Теги происшествия Чертаново Чертаново-2 Николай Ларин Московский Кубок Селебрити Дмитрий Егоров Winline Медиалига БроукБойз МФК Сахалинец Медиафутбол

Дмитрий Егоров отреагировал на освобождение Николая Ларина из-под стражи.

Ранее бывшего директора академии «Чертаново» приговорили к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима по делу о мошенничестве. Позже воспитанники «Чертаново» погасили финансовые требования Москомспорта к Ларину – более 20 млн рублей. Сегодня Московский городской суд принял апелляцию защиты Ларина и освободил его из‑под стражи.

«Николай Юрьевич Ларин на свободе!

Ну, раз суд так решил, то в основе в Нижнем против Литвина», – написал президент медиафутбольного клуба «БроукБойз».

В матче 5-го тура Winline Медиалиги «Броуки» сыграют с командой Михаила Литвина «Сахалинец» в Нижнем Новгороде на стадионе ЧМ. Встреча пройдет 27 мая, начало – в 18:00.

Ларин – игрок медийного клуба «БроукБойз». Он выступал за него на МКС-2022.

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1 комментарий

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Камбоджа Иванов
Ему нужно будет ходить отмечаться по месту прописки
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0
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