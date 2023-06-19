Федос поблагодарил Булаева за помощь в подготовке к буллиталити. Виталий разобрал, как бьют игроки «Броуков»

Теги Амкал Вадим Черный Федор Маслов Константин Корж Winline Медиалига БроукБойз Виталий Булаев Алексей Карабанов Медиафутбол

Виталий Булаев помог Федосу подготовиться к буллиталити в матче «БроукБойз» – «Амкал».

«Була пообещал мне, что отсмотрит «Броуков» и разберет, как они исполняют пенальти. Перед игрой Виталя показал мне списочек, сообщив, что изучил все, что было в интернете.

Несмотря на то, что ни одной пенки в серии буллиталити не выпало, список Булы очень помог: первые два выхода игроки «Броуков» исполняли ровно так, как было написано в пенальтистском списке Витали (Черный – вправо от вратаря, Корж – влево), а на выходе Пако Рабана великий Була (не знаю, откуда он это знал) посоветовал мне стоять до конца и ждать, что игрок будет уходить под левую.

Абсолютный гений на Буле! Спасибо драфту МФЛ за этот замечательный трансфер», – написал голкипер «Амкала».

Булаев был выбран на драфте Winline Медиалиги и присоединился к команде Германа перед стартом сезона.

«Амкал» обыграл «БроукБойз» (0:0, 3:1 по серии буллиталити) в четвертьфинале МФЛ.

2Drots и «Амкал» встретятся в 1/2 финала Winline Медиалиги, «Бей Беги» сыграет с «Родиной Медиа»

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1 комментарий

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Anthony Hlyanov
конечно заголовок дичь, эти медиафутбольные новости такие понятливые и интересные
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