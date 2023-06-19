Егоров о поражении «БроукБойз»: «Амкал» был лучше во всем, кроме болельщиков»

Дмитрий Егоров высказался о планах на будущее после матча «БроукБойз» – «Амкал».

«Мы сделали перестройку прямо перед сезоном. У нас не накопилась критическая масса ошибок. Так получилось, что все то, что мы не наошибались до этого, наошибались сегодня: ломались в ЛФЛ, били с пыра с линии ворот и так далее. Может, мне не нужно было свадьбу назначать до конца МФЛ, потому что я тоже какое-то время был не с командой. «Амкал» сегодня был лучше во всем, кроме болельщиков.

Будем еще на МКС играть, а дальше вопросы по новым игрокам к Артему Хачатуряну. Очевидно, что будем набирать, потому что у нас есть определенные проблемы по позициям, потому что набирали команду в последний момент. Но если мы играли, как говно и сыграли вничью с «Амкалом», то это говорит о том, что можем выиграть, если не будем играть, как говно», – сказал президент «БроукБойз».