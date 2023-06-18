«Нужно просто катнуть мяч в ворота, а не со злостью пытаться сетку порвать». Егоров о вылете «Броуков» из Медиалиге

Дмитрий Егоров рассказал чего не хватило «БроукБойз», чтобы выйти в полуфинал Winline МФЛ.

«Я, честно говоря, устал уже говорить, чего не хватило. Не хватило опыта. Совершили несколько ошибок в подготовке. Я, может быть, свадьбу не тогда назначил. Мушвиг пошел играть на ЛФЛ. Очень много ошибались, нервничали, играли очень плохо и заслуженно проиграли.

Промах Шаюна – это все вопрос концентрации. Нужно просто катнуть мяч в ворота, а не со злостью куда-то пытаться сетку порвать. Так бывает», – рассказал президент «БроукБойз».

«Броуки» проиграли в четвертьфиналу «Амкалу» (0:0, 1:3 – по буллиталити).

Шаюнов пробил выше почти с линии ворот в серии буллиталити в Медиалиге