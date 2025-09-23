0

Писарский об игре в Медиалиге: «Уровень похож на ФНЛ, но матчи длятся по четыре часа»

Владимир Писарский выказался об уровне WINLINE Медиалиги.

– Как тебе уровень футбола в Медиалиге?

– Как в ФНЛ. Все бьются, стараются выиграть. Иногда мало футбола. Хотелось бы его видеть больше.

– Из-за чистого времени игры разбиваются на эпизоды, ощущаешь это?

– Как-будто игры длятся четыре часа. Такие правила, но мы их принимаем и играем по ним.

– Как тебе в СКА?

– Очень хорошая команда, мне нравится. Позитивные ребята, хорошо меня приняли. Руководство и тренерский штаб замечательные. Есть большие задачи, и мы движемся к их выполнению.

– Почему выбрал СКА?

– Знакомый тренер – Андрей Каряка. Знал, что у него хорошо выстроен тренировочный процесс, а мне надо поддерживать свою форму. Думал, буду просто тренироваться, не хотел играть. Все хотели, чтобы я сыграл. Я не смог отказать и теперь играю за СКА.

– Не пожалел о выборе?

– Нет, играть же хочется. Можно получить позитивные моменты. Хочу помочь команде добиться самых высоких результатов.

Что слышал о Медиалиге до этого?

– Смотрел пару матчей. Интересно, так как уровень тут хороший, не как несколько лет назад, – сказал нападающий СКА в интервью корреспонденту Спортса» Фирузу Анвари.

Экс-форвард «Крыльев» выступает за СКА в Кубке Медиалиги под первым номером с никнеймом на спине – Игрок. Форвард провел 2 матча и отличился 2 голами.

Напомним, комитет по этике РФС отстранил Писарского от футбола на 4 года (3 – условно) по делу о ставках на матч со своим участием. Дисквалификация не распространяется на матчи Медиалиги.

СКА – клуб рэпера Басты, выступающий в Медиалиге. Главный тренер команды – Андрей Каряка. Среди прочих за СКА выступают Денис Глушаков, Зоран Тошич, Кирилл Набабкин.

Писарского забанили на 4 года (3 из них условно) за ставку на свой матч. А что будет с «Сочи»?

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
