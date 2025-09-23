Писарский об игре в Медиалиге: «Уровень похож на ФНЛ, но матчи длятся по четыре часа»
– Как тебе уровень футбола в Медиалиге?
– Как в ФНЛ. Все бьются, стараются выиграть. Иногда мало футбола. Хотелось бы его видеть больше.
– Из-за чистого времени игры разбиваются на эпизоды, ощущаешь это?
– Как-будто игры длятся четыре часа. Такие правила, но мы их принимаем и играем по ним.
– Как тебе в СКА?
– Очень хорошая команда, мне нравится. Позитивные ребята, хорошо меня приняли. Руководство и тренерский штаб замечательные. Есть большие задачи, и мы движемся к их выполнению.
– Почему выбрал СКА?
– Знакомый тренер – Андрей Каряка. Знал, что у него хорошо выстроен тренировочный процесс, а мне надо поддерживать свою форму. Думал, буду просто тренироваться, не хотел играть. Все хотели, чтобы я сыграл. Я не смог отказать и теперь играю за СКА.
– Не пожалел о выборе?
– Нет, играть же хочется. Можно получить позитивные моменты. Хочу помочь команде добиться самых высоких результатов.
– Что слышал о Медиалиге до этого?
– Смотрел пару матчей. Интересно, так как уровень тут хороший, не как несколько лет назад, – сказал нападающий СКА в интервью корреспонденту Спортса» Фирузу Анвари.
Экс-форвард «Крыльев» выступает за СКА в Кубке Медиалиги под первым номером с никнеймом на спине – Игрок. Форвард провел 2 матча и отличился 2 голами.
Напомним, комитет по этике РФС отстранил Писарского от футбола на 4 года (3 – условно) по делу о ставках на матч со своим участием. Дисквалификация не распространяется на матчи Медиалиги.
СКА – клуб рэпера Басты, выступающий в Медиалиге. Главный тренер команды – Андрей Каряка. Среди прочих за СКА выступают Денис Глушаков, Зоран Тошич, Кирилл Набабкин.
Писарского забанили на 4 года (3 из них условно) за ставку на свой матч. А что будет с «Сочи»?