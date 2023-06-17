Дмитрий Егоров: «Сочувствую, Медиалига. Лишиться «Сахалинца» и одной команды из пары 2Drots и ФК «10» – это фатально»

Теги Амкал 2Drots Дмитрий Егоров Winline Медиалига БроукБойз Бей Беги ФК 10 Народная Команда МФК Сахалинец Медиафутбол

Дмитрий Егоров высказался после первого четвертьфинала Winline Медиалиги.

«Сочувствую, Медиалига. Лишиться «Сахалинца» и одной команды из пары 2Drots и ФК «10» – это фатально.

«Бей Беги» в матчах с соперникам по своей группе выиграли ровно 0 матчей. Все поиграли с крупным счетом. В 6 туре им повезло сыграть с немотивированной «Народной Командой». Итог – полуфинал», – написал президент «БроукБойз».

«БроукБойз» сыграют с «Амкалом» в четвертьфинале МФЛ 18 июня. Начало в 19:00.

Матч пройдет на стадионе «Центральный» в Одинцове.

«Бей Беги» обыграл «Сахалинец» в четвертьфинале Winline Медиалиги

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий