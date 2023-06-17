Дмитрий Егоров: «Сочувствую, Медиалига. Лишиться «Сахалинца» и одной команды из пары 2Drots и ФК «10» – это фатально»

Дмитрий Егоров высказался после первого четвертьфинала Winline Медиалиги.

«Сочувствую, Медиалига. Лишиться «Сахалинца» и одной команды из пары 2Drots и ФК «10» – это фатально.

«Бей Беги» в матчах с соперникам по своей группе выиграли ровно 0 матчей. Все поиграли с крупным счетом. В 6 туре им повезло сыграть с немотивированной «Народной Командой». Итог – полуфинал», – написал президент «БроукБойз».

«БроукБойз» сыграют с «Амкалом» в четвертьфинале МФЛ 18 июня. Начало в 19:00.

Матч пройдет на стадионе «Центральный» в Одинцове.

«Бей Беги» обыграл «Сахалинец» в четвертьфинале Winline Медиалиги