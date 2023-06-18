Шаюнов пробил выше почти с линии ворот в серии буллиталити в Медиалиге

Теги Сергей Шаюнов Амкал Федор Маслов Winline Медиалига БроукБойз Медиафутбол

Игрок «БроукБойз» промахнулся с линии ворот в серии буллиталити в игре с «Амкалом».

В четвертьфинале Winline МФЛ команды сыграли в основное время вничью (0:0), матч перешел в серию буллиталити.

Защитник «БроукБойз» Сергей Шаюнов исполнял третий удар. Жребий определил, что будет буллит.

Обыграв вратаря «Амкала» Федоса, он сблизился с воротами и сильно пробил практически с линии, но умудрился направить мяч выше.

 

5 комментариев

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Руслан Михалевич
Это лучший промах который я видел!
+7
-1
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Генадий Филимонов
Это же надо так. Прям видно, как мяч подпрыгнул перед ударом
+5
-2
+3
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avcgloronalduMU
специально пробил, бил от ворот, все видел куда бил
пробил внешней стороной стопы - так что я бы уволил этого актеришку
+2
0
+2
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андрэ
Ставка зашла я так понимаю
+1
0
+1
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Sergeev55
Лучший промах года!!!
😆😆
+1
-1
0
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