Шаюнов пробил выше почти с линии ворот в серии буллиталити в Медиалиге
Игрок «БроукБойз» промахнулся с линии ворот в серии буллиталити в игре с «Амкалом».
В четвертьфинале Winline МФЛ команды сыграли в основное время вничью (0:0), матч перешел в серию буллиталити.
Защитник «БроукБойз» Сергей Шаюнов исполнял третий удар. Жребий определил, что будет буллит.
Обыграв вратаря «Амкала» Федоса, он сблизился с воротами и сильно пробил практически с линии, но умудрился направить мяч выше.
пробил внешней стороной стопы - так что я бы уволил этого актеришку
😆😆