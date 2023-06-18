Шаюнов пробил выше почти с линии ворот в серии буллиталити в Медиалиге

Игрок «БроукБойз» промахнулся с линии ворот в серии буллиталити в игре с «Амкалом».

В четвертьфинале Winline МФЛ команды сыграли в основное время вничью (0:0), матч перешел в серию буллиталити.

Защитник « » Сергей Шаюнов исполнял третий удар. Жребий определил, что будет буллит.

Обыграв вратаря « » Федоса, он сблизился с воротами и сильно пробил практически с линии, но умудрился направить мяч выше.