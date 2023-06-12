Егоров о победе Джоковича: «Натянутая улыбка Федерера и Надаля – не мое. Новак злее и веселее, он настоящий чемпион»

Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль Новак Джокович Ролан Гаррос рекорды Каспер Рууд Дмитрий Егоров Winline Медиалига БроукБойз Медиафутбол

Дмитрий Егоров отреагировал на победу Новака Джокович на турнире «Ролан Гаррос».

Знаменитый сербский теннисист победил Каспера Рууда в финале «Ролан Гаррос» – 7:6(1), 6:3, 7:5, завоевал 23-й «Большой шлем» и стал единоличным рекордсменом.

«Джокович. Greatest of all times. Я, когда утром проснулся и увидел пьяную ставку свою, сразу понял, что не зайдет, Рууд не выиграет.

И рад за Джоковича. 23 титул. Рекорд! Натянутая улыбка Федерера и Надаль – не мое. В МФЛ мне тоже не нравятся клубы с натянутыми улыбками.

Джокович злее и веселее. Он настоящий чемпион», – написал президент медиафутбольного клуба «БроукБойз».

Джокович выиграл 23-й «Большой шлем» и стал рекордсменом. У Надаля – 22

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3 комментария

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Del Papa is Back!!!
думаю: что за придурок такой?
а потом прочитал: "президент медиафутбольного клуба" и всё встало на свои места)
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JozY
А кто это?
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Welshman09
Стесняюсь спросить: а кто такой Дмитрий Егоров? Эксперт по оценке искренности улыбок с мировым именем??
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