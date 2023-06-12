Егоров о победе Джоковича: «Натянутая улыбка Федерера и Надаля – не мое. Новак злее и веселее, он настоящий чемпион»

Дмитрий Егоров отреагировал на победу Новака Джокович на турнире «Ролан Гаррос».

Знаменитый сербский теннисист победил в финале « » – 7:6(1), 6:3, 7:5, завоевал 23-й «Большой шлем» и стал единоличным рекордсменом.

«Джокович. Greatest of all times. Я, когда утром проснулся и увидел пьяную ставку свою, сразу понял, что не зайдет, Рууд не выиграет.

И рад за . 23 титул. Рекорд! Натянутая улыбка и – не мое. В МФЛ мне тоже не нравятся клубы с натянутыми улыбками.

Джокович злее и веселее. Он настоящий чемпион», – написал президент медиафутбольного клуба « ».

Джокович выиграл 23-й «Большой шлем» и стал рекордсменом. У Надаля – 22