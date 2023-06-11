Джокович – самый возрастной чемпион «Ролан Гаррос»

Теги Рафаэль Надаль Новак Джокович Ролан Гаррос ATP рекорды Теннис

Третья ракетка мира Новак Джокович в финале «Ролан Гаррос» победил Каспера Рууда – 7:6(1), 6:3, 7:5.

Серб, которому 22 мая исполнилось 36 лет, стал самым возрастным чемпионом в истории турнира – он побил рекорд Рафаэля Надаля на две недели.

В Открытой эре только два игрока брали «Большой шлем», будучи старше Джоковича: Роджер Федерер (36 лет и 5 месяцев на Australian Open-2018) и Кен Роузуолл (37 лет и 2 месяца на Australian Open-1972).

Кроме того, серб улучшил рекорд по количеству «Шлемов», выигранных после 30. Теперь у него 11 таких побед.

Джокович – величайший теннисист в истории. Это неоспоримо

👑 Новак Джокович! Выиграл 3-й «Ролан Гаррос» и 23-й «Большой шлем»

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25 комментариев

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Jackson8
Величайший! теперь официально!
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Alex Rhea
Третий РГ это мощно - не то что швейцарец, у которого один случайный РГ, который и тот без победы над Надалем был оформлен.
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Ivan Prokofiev
11 побед после 30, невероятно!😱
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Czarn
Чувствую, для Новака это не предел! Он ещё и в 40 лет будет брать Шлемы! Величайший!😀
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DjokoND
Ответ Eugenie Nation
А теперь, убираем два сета с Алькарасом, и видим очередную сетку челленджера, состоящую из сплошных варильясов. Когда вас будут спрашивать про коллапс, просто покажите им сетки ао и рг 23
Да срыгни ты уже
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Максим Пестов
Ответ Евгений Фабиянчук
Наш Рафулик бит по всем фронтам, увы
Не поспоришь. Новак величайший)
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Great Ksan
Лучший в истории,если кто-то не любит сравнивать эпохи,то надо признать,что Новак самый успешный и самый титулованный игрок в истории профессиональого тенниса, здесь даже спорить нечего,а только снять шляпу.
Его фаном никогда не являлся,если что.
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Теннисный абсолют
Великий!
Гений!
Глыба!

Эх, наслаждаемся пока можем игрой великих...Они внезапно стухают.
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DjokoND
Монстр! Танк! Легенда! Величайший!
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gerr_max
Ответ Novax Goat.kovic
Вот и закончилась история трех великих теннисистов. Догнал и обогнал. Сбылась мечта Джоковича.
Позорная у тебя ава...
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Czarn
Шел 2033 год. А в финале РГ снова Джокович😀
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Novax Goat.kovic
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Вот и закончилась история трех великих теннисистов. Догнал и обогнал. Сбылась мечта Джоковича.
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Додик Аксель
Не стареют душой ветераны и своим мастерством.
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dedpihto59
Надо забирать остальные шлемы этого года‼️
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Alex Alex
Джокович второй лучший грунтовик в истории
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Михаил Зюбин
Только Медведев мог ему конкуренцию составить..
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ivan 07
Стыдно уже за мужской тур.
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And Justice for All
В 2024 году, чувствую, один испанец или серб этот рекорд могут побить))
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Alex Alex
Ответ Eugenie Nation
А теперь, убираем два сета с Алькарасом, и видим очередную сетку челленджера, состоящую из сплошных варильясов. Когда вас будут спрашивать про коллапс, просто покажите им сетки ао и рг 23
то ли дело сетки тех же турниров в 22...
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Евгений Фабиянчук
можно было просто опубликовать единственную новость "Джокович - величайший"!
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