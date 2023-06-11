Джокович – самый возрастной чемпион «Ролан Гаррос»

Третья ракетка мира Новак Джокович в финале «Ролан Гаррос» победил Каспера Рууда – 7:6(1), 6:3, 7:5.

Серб, которому 22 мая исполнилось 36 лет, стал самым возрастным чемпионом в истории турнира – он побил рекорд Рафаэля Надаля на две недели.

В Открытой эре только два игрока брали «Большой шлем», будучи старше Джоковича: Роджер Федерер (36 лет и 5 месяцев на Australian Open-2018) и Кен Роузуолл (37 лет и 2 месяца на Australian Open-1972).

Кроме того, серб улучшил рекорд по количеству «Шлемов», выигранных после 30. Теперь у него 11 таких побед.

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