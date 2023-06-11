Джокович – первый теннисист, выигравший все ТБШ три раза
Третья ракетка мира Новак Джокович победил Каспера Рууда (7:6(1), 6:3, 7:5) и третий раз в карьере выиграл «Ролан Гаррос».
Джокович – первый теннисист в истории, которому удалось трижды собрать карьерный Большой шлем.
По два карьерных Шлема у Рафаэля Надаля, Роя Эмерсона и Рода Лэйвера, но только испанец одержал все победы в Открытой эре.
Джокович взял 10 титулов на Australian Open, семь – на «Уимблдоне», по три – на «Ролан Гаррос» и US Open.
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Не было в истории настолько более универсального игрока без слабых мест. И когда он ещё появится - большой вопрос.
Новак просто Император тенниса! Всех с победой!😀
Новак пишет историю. Выиграл третий карьерный "Большой шлем", в то время как ни у кого в Открытой Эре нет даже двух; в 36 (!!) лет выиграл титул ТБШ на самом нелюбимом покрытии. В финале без потери сета одолел пикового Рууда, который, в отличие от прошлогоднего решающего матча, показал невероятный уровень игры и выложился на 200%. До этого в четырёх сетах остановил молодого Надаля. Нет предела совершенству, и имя ему - Новак Джокович.
ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ!
А, ведь все население страны меньше, чем в одной Москве в ТРИ раза - это просто феноменально!
Всех болельщиков с победой Джоковича - лучший в истории!
один из лучших грунтовиков в истории