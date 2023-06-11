Джокович – первый теннисист, выигравший все ТБШ три раза

Третья ракетка мира Новак Джокович победил Каспера Рууда (7:6(1), 6:3, 7:5) и третий раз в карьере выиграл «Ролан Гаррос».

Джокович – первый теннисист в истории, которому удалось трижды собрать карьерный Большой шлем.

По два карьерных Шлема у Рафаэля Надаля, Роя Эмерсона и Рода Лэйвера, но только испанец одержал все победы в Открытой эре.

Джокович взял 10 титулов на Australian Open, семь – на «Уимблдоне», по три – на «Ролан Гаррос» и US Open.

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