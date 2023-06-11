Джокович – первый теннисист, выигравший все ТБШ три раза

Теги Рафаэль Надаль Новак Джокович Ролан Гаррос ATP рекорды Род Лэйвер Рой Эмерсон GOAT Теннис

Третья ракетка мира Новак Джокович победил Каспера Рууда (7:6(1), 6:3, 7:5) и третий раз в карьере выиграл «Ролан Гаррос».

Джокович – первый теннисист в истории, которому удалось трижды собрать карьерный Большой шлем.

По два карьерных Шлема у Рафаэля Надаля, Роя Эмерсона и Рода Лэйвера, но только испанец одержал все победы в Открытой эре.

Джокович взял 10 титулов на Australian Open, семь – на «Уимблдоне», по три – на «Ролан Гаррос» и US Open.

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20 комментариев

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Михо
Три карьерных шлема это какое то безумие😱
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каток Третьяка
Джокович лучший теннисист в истории тенниса... не думал что кто-то будет лучше Федерера...
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And Justice for All
Вот этот рекорд Джоковича точно будет гораздо сложнее побить, чем по количеству побед на ТБШ.
Не было в истории настолько более универсального игрока без слабых мест. И когда он ещё появится - большой вопрос.
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Паскаль Шимбонда
Легенда
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Czarn
История пишется на наших глазах! С победой, Новак!😀
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D-eisler@yandex.ru
Лучше игрока не будет никогда. Это факт. невздумайте кулачковообразных сравнивать с Джокером , Надалем или Федей
+4
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DjokoND
Если рекорд Рафы на рг никогда не побьют, то этот рекорд тоже! НА ВЕКА!
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Андрей Хенто
Историческое событие, которое говорит об универсальности Новака.
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Верховенский1990
То ли еще будет, думаю, РГ и Юсо Серб еще может выиграть по разу.
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Czarn
Величайший спортсмен всех времён и народов!😀
Новак просто Император тенниса! Всех с победой!😀
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Crvena_Zvezda
ВСЕХ ПОКЛОННИКОВ ТЕННИСА С ЛЕГЕНДАРНОЙ ПОБЕДОЙ!
Новак пишет историю. Выиграл третий карьерный "Большой шлем", в то время как ни у кого в Открытой Эре нет даже двух; в 36 (!!) лет выиграл титул ТБШ на самом нелюбимом покрытии. В финале без потери сета одолел пикового Рууда, который, в отличие от прошлогоднего решающего матча, показал невероятный уровень игры и выложился на 200%. До этого в четырёх сетах остановил молодого Надаля. Нет предела совершенству, и имя ему - Новак Джокович.
ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ!
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Alex Alex
видели мы как испанец побеждал...
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Додик Аксель
Стелите на корт ковровые дорожки Ноле и на них будет Величайшим ! Универсальный, Величайший теннисист, наш современник. Удачи и на остальных ТБШ в этом сезоне !
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Кавабунга Шреддоголовый
И сделал он это на территории Надаля. Это сверхсимволично. Из непокоренного у него осталось оформить календарный и выиграть олимпийское золото
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Marik5
С 23 шлемом, ураааааа, гуляем , Ноле догнал брата уильямс!!!!!!!
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Андрей Судалин
Думается что и последний.
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Отец Мельдоний
Если завтра еще и Йокич станет чемпионом NBA и MVP финала - Сербия будет гулять неделю минимум!
А, ведь все население страны меньше, чем в одной Москве в ТРИ раза - это просто феноменально!
Всех болельщиков с победой Джоковича - лучший в истории!
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gerr_max
Ответ Верховенский1990
То ли еще будет, думаю, РГ и Юсо Серб еще может выиграть по разу.
Олимпиада
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Alex Alex
Ответ Crvena_Zvezda
ВСЕХ ПОКЛОННИКОВ ТЕННИСА С ЛЕГЕНДАРНОЙ ПОБЕДОЙ! Новак пишет историю. Выиграл третий карьерный "Большой шлем", в то время как ни у кого в Открытой Эре нет даже двух; в 36 (!!) лет выиграл титул ТБШ на самом нелюбимом покрытии. В финале без потери сета одолел пикового Рууда, который, в отличие от прошлогоднего решающего матча, показал невероятный уровень игры и выложился на 200%. До этого в четырёх сетах остановил молодого Надаля. Нет предела совершенству, и имя ему - Новак Джокович. ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ!
он на грунте хорош и ограничен. не надо гнать
один из лучших грунтовиков в истории
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