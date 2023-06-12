Джокович о Федерере и Надале: «Они меня определили как игрока и сделали определенный вклад во все мои успехи»

Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль Новак Джокович Ролан Гаррос ATP GOAT Теннис

Новак Джокович прокомментировал то, что обошел Рафаэля Надаля и Роджера Федерера по победам на «Больших шлемах». Вчера на «Ролан Гаррос» он выиграл 23-й титул.

«Я всегда себя с ними сравнивал, потому что это два моих главных соперника. Я много раз говорил, что они меня определили как игрока и сделали определенный вклад во все мои успехи.

Я часами думал и анализировал, что требуется для победы над ними в важнейших матчах. За последние 15 лет я много думал об этих ребятах. В профессиональном смысле. (Смех).

Так что потрясающе осознавать, что теперь я их обоих обхожу».

Джокович – величайший теннисист в истории. Это неоспоримо

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2 комментария

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Андрей Хенто
Здоровая конкуренция, жажда победы и анализ своих и чужих выступлений принесли Новаку небывалый успех. Три столпа и серб стал первым, великие.
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Ян Петров
Именно эта конкуренция сделала из Джока лютого биста, жаль, что из троих бигов остался только Новак
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