Джокович о Федерере и Надале: «Они меня определили как игрока и сделали определенный вклад во все мои успехи»

прокомментировал то, что обошел и по победам на «Больших шлемах». Вчера на « » он выиграл 23-й титул.

«Я всегда себя с ними сравнивал, потому что это два моих главных соперника. Я много раз говорил, что они меня определили как игрока и сделали определенный вклад во все мои успехи.

Я часами думал и анализировал, что требуется для победы над ними в важнейших матчах. За последние 15 лет я много думал об этих ребятах. В профессиональном смысле. (Смех).

Так что потрясающе осознавать, что теперь я их обоих обхожу».

Джокович – величайший теннисист в истории. Это неоспоримо

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