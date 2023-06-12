Джокович о Федерере и Надале: «Они меня определили как игрока и сделали определенный вклад во все мои успехи»
Новак Джокович прокомментировал то, что обошел Рафаэля Надаля и Роджера Федерера по победам на «Больших шлемах». Вчера на «Ролан Гаррос» он выиграл 23-й титул.
«Я всегда себя с ними сравнивал, потому что это два моих главных соперника. Я много раз говорил, что они меня определили как игрока и сделали определенный вклад во все мои успехи.
Я часами думал и анализировал, что требуется для победы над ними в важнейших матчах. За последние 15 лет я много думал об этих ребятах. В профессиональном смысле. (Смех).
Так что потрясающе осознавать, что теперь я их обоих обхожу».
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