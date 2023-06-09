Дмитрий Егоров: «Кутуз будет в ФК «10». Он долго общался с Азаматом на матче»

Теги Московский Кубок Селебрити Дмитрий Егоров БроукБойз ФК 10 «Кутуз» Сергей Кутузов возможные трансферы Азамат Мусагалиев ЛФК «Титан» Медиафутбол

Дмитрий Егоров предположил, что Кутуз сыграет за ФК «10» на BetBoom МКС-2023.

«Кутуз будет в ФК «10».

1. Долго общался с Азаматом на матче «Народной» с «Бей Беги».

2. У «10» выбыл форвард.

3. Один букмекер у команд.

4. Коллаба, с так называемым продакшеном. Азамат [Мусагалиев] снимется у Кутуза в качестве поощрения.

Что ж, будет интересно. Посчитаем по итогам, кто что тут приобрел!» – написал президент «БроукБойз».

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