Дмитрий Егоров: «Кутуз будет в ФК «10». Он долго общался с Азаматом на матче»
Дмитрий Егоров предположил, что Кутуз сыграет за ФК «10» на BetBoom МКС-2023.
1. Долго общался с Азаматом на матче «Народной» с «Бей Беги».
2. У «10» выбыл форвард.
3. Один букмекер у команд.
4. Коллаба, с так называемым продакшеном. Азамат [Мусагалиев] снимется у Кутуза в качестве поощрения.
Что ж, будет интересно. Посчитаем по итогам, кто что тут приобрел!» – написал президент «БроукБойз».
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