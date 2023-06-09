Дмитрий Егоров: «Кутуз будет в ФК «10». Он долго общался с Азаматом на матче»

Дмитрий Егоров предположил, что Кутуз сыграет за ФК «10» на BetBoom МКС-2023.

« будет в ФК «10».

1. Долго общался с Азаматом на матче «Народной» с «Бей Беги».

2. У «10» выбыл форвард.

3. Один букмекер у команд.

4. Коллаба, с так называемым продакшеном. Азамат [Мусагалиев] снимется у Кутуза в качестве поощрения.

Что ж, будет интересно. Посчитаем по итогам, кто что тут приобрел!» – написал президент « ».

Кутуз о BetBoom МКС 2023: «За 2Drots я играть не буду. Скорее всего, заявлюсь за другую команду»