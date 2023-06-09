Кутуз о BetBoom МКС 2023: «За 2Drots я играть не буду. Скорее всего, заявлюсь за другую команду»

Теги Московский Кубок Селебрити 2Drots «Кутуз» Сергей Кутузов возможные трансферы ЛФК «Титан» Медиафутбол

Кутуз рассказал об участии на BetBoom Московском Кубке Селебрити 2023.

«Хочется начать с новостей по поводу МКС. Многие из вас, наверное, сейчас расстроятся. За 2Drots я играть не буду. К сожалению, с ребятами мы не нашли единого мнения, по поводу всех договоренностей. Пришлось пожелать друг другу удачи. На этом турнире вместе мы не будем.

Я много где говорил, что на этом турнире буду играть только лишь 2Drots, либо не играть. За последние сутки я очень много думал. Вы сами понимаете, это такой большой турнир.

Для меня будет большой потерей в нем не участвовать. Сейчас идет последняя стадия переговоров. Скорее всего, я заявлюсь за другую команду», – отметил экс-игрок 2Drots, а ныне нападающий «Титана».

Кутуз намекнул, что не вернется в 2Drots на МКС

 

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