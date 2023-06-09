Кутуз о BetBoom МКС 2023: «За 2Drots я играть не буду. Скорее всего, заявлюсь за другую команду»
Кутуз рассказал об участии на BetBoom Московском Кубке Селебрити 2023.
«Хочется начать с новостей по поводу МКС. Многие из вас, наверное, сейчас расстроятся. За 2Drots я играть не буду. К сожалению, с ребятами мы не нашли единого мнения, по поводу всех договоренностей. Пришлось пожелать друг другу удачи. На этом турнире вместе мы не будем.
Я много где говорил, что на этом турнире буду играть только лишь 2Drots, либо не играть. За последние сутки я очень много думал. Вы сами понимаете, это такой большой турнир.
Для меня будет большой потерей в нем не участвовать. Сейчас идет последняя стадия переговоров. Скорее всего, я заявлюсь за другую команду», – отметил экс-игрок 2Drots, а ныне нападающий «Титана».
Кутуз намекнул, что не вернется в 2Drots на МКС
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