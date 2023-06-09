Кутуз о BetBoom МКС 2023: «За 2Drots я играть не буду. Скорее всего, заявлюсь за другую команду»

Кутуз рассказал об участии на BetBoom Московском Кубке Селебрити 2023.

«Хочется начать с новостей по поводу МКС. Многие из вас, наверное, сейчас расстроятся. За 2Drots я играть не буду. К сожалению, с ребятами мы не нашли единого мнения, по поводу всех договоренностей. Пришлось пожелать друг другу удачи. На этом турнире вместе мы не будем.

Я много где говорил, что на этом турнире буду играть только лишь 2Drots, либо не играть. За последние сутки я очень много думал. Вы сами понимаете, это такой большой турнир.

Для меня будет большой потерей в нем не участвовать. Сейчас идет последняя стадия переговоров. Скорее всего, я заявлюсь за другую команду», – отметил экс-игрок 2Drots, а ныне нападающий « ».

Кутуз намекнул, что не вернется в 2Drots на МКС