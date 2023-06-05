Определились все участники стыковых матчей Медиалиги

Теги Амкал 2Drots Winline Медиалига GOATS БроукБойз Родина Медиа Бей Беги результаты ФК 10 Матч ТВ календарь Народная Команда ЛФК «Титан» Дружина МФК Сахалинец Медиафутбол

Известны все участники стыковых матчей Winline Медиалиги.

Команды, занявшие первые места в группах, вышли в четвертьфинал напрямую – это 2Drots, «БроукБойз», GOATS и «Сахалинец».

Клубы со вторых и третьих мест проведут стыковые матчи за право сыграть в 1/4 финала.

«Народная Команда» или ФК «10» – 2Drots

«Амкал» или «Дружина» – «БроукБойз»

«Бей Беги» или «Матч ТВ» – GOATS

«Титан» или «Родина Медиа» – «Сахалинец»

Расписание матчей будет опубликовано позже.

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