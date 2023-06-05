Определились все участники стыковых матчей Медиалиги

Известны все участники стыковых матчей Winline Медиалиги.

Команды, занявшие первые места в группах, вышли в четвертьфинал напрямую – это 2Drots, «БроукБойз», GOATS и «Сахалинец».

Клубы со вторых и третьих мест проведут стыковые матчи за право сыграть в 1/4 финала.

«Народная Команда» или ФК «10» – 2Drots

«Амкал» или «Дружина» – «БроукБойз»

«Бей Беги» или «Матч ТВ» – GOATS

«Титан» или «Родина Медиа» – «Сахалинец»

Расписание матчей будет опубликовано позже.