Кутуз о симуляциях: «Тебя чуть тронули, а ты лежишь и корчишься, как будто перелом – я против этого»

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Сергей Кутузов рассказал о своем отношении к симуляциям в футболе.

«Симуляция – это отдельный вид искусства. Если ты в штрафной хорошо упал и назначили пенальти, значит, ты все сделал правильно.

А вот симуляция ради удаления, когда тебя чуть тронули, а ты лежишь, корчишься, держишься за лицо и просишь помощи, как будто у тебя перелом, то я против этого.

Поступок Бори Фартуны (симуляция, после которой удалили игрока «Эгриси» в МФЛ-2 – Sports.ru), хоть он и сильно повлиял на исход матча, который мы выиграли. Матч был тяжелый, равный, он красиво упал, удалили игрока соперника, и, хотя мы выиграли потом 4:0, я против такого», – сказал форвард «Титана».

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