«Прикольная история как для нашей аудитории, так и для Сереги». Некит о возвращении Кутуза в 2D на МКС

Некит хотел бы, чтобы Кутуз сыграл за 2Drots на BetBoom Московском Кубке Селебрити 2023.

– Увидим ли мы на МКС Кутуза за 2Drots?

– Мы с ним не разговаривали, но, наверное, единственный человек, которого можно было бы дозаявить, – это Серега. У нас сломался нападающий, которого мы брали. Все может быть.

Попробуем договориться с Дмитрием Викторовичем [Кузнецовым], спросить. Если он даст зеленый свет, то дальше уже Серега переговорит.

Кажется, это прикольная история будет как для нашей аудитории, так и для Сереги. Видно, что он скучает по нам, и что наша команда скучает по нему, – сказал президент 2Drots в беседе с корреспондентом Sports.ru Кристиной Бакулиной.

«Я никуда не пойду, кроме 2Drots». Кутуз об участии на МКС-2023