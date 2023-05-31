«Прикольная история как для нашей аудитории, так и для Сереги». Некит о возвращении Кутуза в 2D на МКС

Теги Дмитрий Кузнецов Московский Кубок Селебрити 2Drots «Кутуз» Сергей Кутузов Никита «Персона года» Панасюк возможные трансферы Медиафутбол

Некит хотел бы, чтобы Кутуз сыграл за 2Drots на BetBoom Московском Кубке Селебрити 2023.

– Увидим ли мы на МКС Кутуза за 2Drots

– Мы с ним не разговаривали, но, наверное, единственный человек, которого можно было бы дозаявить, – это Серега. У нас сломался нападающий, которого мы брали. Все может быть.

Попробуем договориться с Дмитрием Викторовичем [Кузнецовым], спросить. Если он даст зеленый свет, то дальше уже Серега переговорит.

Кажется, это прикольная история будет как для нашей аудитории, так и для Сереги. Видно, что он скучает по нам, и что наша команда скучает по нему, – сказал президент 2Drots в беседе с корреспондентом Sports.ru Кристиной Бакулиной.

«Я никуда не пойду, кроме 2Drots». Кутуз об участии на МКС-2023

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