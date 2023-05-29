Кутуз о словах Карата про экс-футболиста 2D, который не хотел с ним играть: «Как Влад не стал говорить, так и я не буду. Это ваши догадки»

Теги Амкал 2Drots Winline Медиалига «Кутуз» Сергей Кутузов Карат Гаучо ЛФК «Титан» Медиафутбол

Кутуз отреагировал на высказывания нападающего «Амкала» Карата.

Владислав Коротаев сообщил, что экс-одноклубник из 2D просил тренера не ставить его в состав. Нападающий рассказал, что некоторые футболисты «дротов» не хотели играть с ним.

– Он сказал, что был игрок в 2Drots, он уже ушел, который просил тренера не ставить его вместе с собой в состав. У аудитории сложилось ощущение, что это был ты (Кутуз перешел из 2Drots в «Титан» – Sports.ru)?

– Это была наша политика внутри команды. Как Карат не стал говорить, так и я не буду говорить, кто это. Это ваши догадки. Это все внутрянка, такое бывает в каждой команде. С Каратом мы хорошо общаемся, мы приятели, за полем всегда поболтаем. Давайте без комментариев этот момент.

– Когда ты еще был в 2Drots, была борьба за второго нападающего. Кто тогда был сильнее: Гаучо или Карат?

– Трудно сказать. Мы втроем все разные нападающие. Ты можешь играть в одной команде, забивать 20 голов за сезон, перейдешь в другую, а она сильнее – забьешь пять.

В 2Drots нападающим сложно, потому что все ребята любят брать игру на себя, а нападающие почти всегда без мяча. Они целую игру ждут моменты. У кого-то получается забить, у кого-то – нет.

Считаю, мы все примерно одинаковые хорошие нападающие. Я и к Гаучо хорошо отношусь, и Карат забивной, у него в «Амкале» сейчас неплохо получается

– Не считаешь, что сейчас у 2D большие проблемы с нападающими?

Гаучо хорош в подборе, в принятии мяча, в разведении атаки, но нужен наконечник. Надеюсь, все-таки тренер найдет какое-то решение, – сказал экс-игрок 2Drots и нападающий «Титана» в беседе с корреспондентом Sports.ru Степаном Кашинцевым.

В январе Карат перешел в «Амкал». До этого он неоднократно выражал недовольство малым количеством игровой практики.

Карат: «Кузнецов сказал, что некоторые просят ставить в состав 2Drots другого человека. Мол, им неудобно со мной играть»

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