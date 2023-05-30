Кутуз о матче против 2Drots: «Хочу, чтобы он состоялся, но в глубине души его побаиваюсь»

Теги 2Drots Winline Медиалига «Кутуз» Сергей Кутузов ЛФК «Титан» Медиафутбол

Сергей Кутузов рассказал, что боится матча против своей бывшей команды.

«Если честно, боюсь этого матча. Конечно, это будет особенный матч – ты играешь против своей бывшей команды, любимой команды! Там у меня осталось множество друзей.

Голы праздновать не буду, сто процентов. Не знаю, что должно случиться, чтобы я праздновал в этом матче гол. Я очень хочу, чтобы этот матч состоялся, но где-то в глубине души я его побаиваюсь. Придется столкнуться не только с бывшей командой, но и с большой армией фанатов», – сказал форвард «Титана».

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