Кутуз о матче против 2Drots: «Хочу, чтобы он состоялся, но в глубине души его побаиваюсь»

Сергей Кутузов рассказал, что боится матча против своей бывшей команды.

«Если честно, боюсь этого матча. Конечно, это будет особенный матч – ты играешь против своей бывшей команды, любимой команды! Там у меня осталось множество друзей.

Голы праздновать не буду, сто процентов. Не знаю, что должно случиться, чтобы я праздновал в этом матче гол. Я очень хочу, чтобы этот матч состоялся, но где-то в глубине души я его побаиваюсь. Придется столкнуться не только с бывшей командой, но и с большой армией фанатов», – сказал форвард «Титана».