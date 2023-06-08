Александр Глеб о Медиалиге: «Часто заглядываю на обзоры и конференции. Это нравится молодежи, у лиги хорошее будущее»
Александр Глеб рассказал об интересе к Winline Медиалиге.
– Чем вы сейчас занимаетесь?
– Своими делами, бизнесом и семьей.
– Вы говорили, что не хотите стать тренером. Не передумали?
– Посмотрим. Была мысль попробовать себя, но этим надо жить и очень много работать. У меня двоякое чувство по отношению к тренерской работе.
– Недавно президент медийной команды GOATS Гуди сказал, что вы можете сыграть за них. На какой стадии сейчас переговоры?
– Мы переговорили, друг друга поняли, сейчас ждем.
– Кроме GOATS, были еще варианты?
– Нет, ни с кем больше не общался насчет этого, кроме GOATS.
– Следите вообще за Медиалигой? Как к ней относитесь?
– Не сказать, что прямо слежу, но очень часто заглядываю на обзоры и конференции. Реально интересно наблюдать, это что-то новое.
Я вижу, что очень нравится молодежи. Считаю, что у этой лиги хорошее будущее, – сказал бывший полузащитник «Барселоны» и «Арсенала».
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