Глеб о Зинченко: «Один из лидеров «Арсенала», огромный молодец. С «Ман Сити» стал чемпионом, тут чуть не хватило»

Александр Глеб считает, что «Арсенал» сможет бороться за победу в АПЛ в следующем сезоне.

По итогам сезона-2022/23 «Арсенал» занял 2-е место в турнирной таблице, отстав от «Манчестер Сити» на 5 очков.

– Вы говорите, что чемпионат Англии непредсказуемый. А как же очередной титул «Манчестер Сити»?

– Я до конца верил, что «Арсенал» сохранит лидерство и выиграет в . Но в конце сезона «Манчестер Сити» так накатил, что катком прошел по всем командам, в том числе и по « ».

Возможно, произошел психологический слом. Ребята в нескольких играх подряд потеряли очки, в конце даже не было интриги.

Такой отрыв можно было удержать, ребята пытались. Очень жалко, что так вышло, практически весь сезон шли впереди. В конце сезона подсели и пропал фарт. У «Манчестер Сити» же все наоборот было.

– Верите в такой же результат в следующем сезоне?

– Да. Респект руководству, что дали ему время на строительство команды. Дало плоды то, что не смотрели на результат и не ставили ультиматумов.

В итоге он показал себя хорошим тренером. У него свое видение футбола, сейчас «Арсенал» и « » показывают самый красивый футбол в Англии.

– В первым же сезоне важным футболистом «Арсенала» стал . Как оцените выступление украинца?

– Он огромный молодец. В составе «Манчестер Сити» становился чемпионом, в «Арсенале» чуть не хватило. Зинченко уже стал одним из лидеров команды. Умничка, просто красавец.

– Какие ожидания от «Барселоны» и «Арсенала» в следующем году в Лиге чемпионов?

– Ожидаю хорошего выступления, но не думаю, что кто-то из них поборется за победу в турнире. Все возможно, но мне трудно назвать их фаворитами, – сказал бывший игрок «Арсенала» и «Барселоны».

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