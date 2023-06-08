Глеб о Зинченко: «Один из лидеров «Арсенала», огромный молодец. С «Ман Сити» стал чемпионом, тут чуть не хватило»

Теги Александр Глеб Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Александр Зинченко Футбол

Александр Глеб считает, что «Арсенал» сможет бороться за победу в АПЛ в следующем сезоне.

По итогам сезона-2022/23 «Арсенал» занял 2-е место в турнирной таблице, отстав от «Манчестер Сити» на 5 очков.

– Вы говорите, что чемпионат Англии непредсказуемый. А как же очередной титул «Манчестер Сити»?

– Я до конца верил, что «Арсенал» сохранит лидерство и выиграет в АПЛ. Но в конце сезона «Манчестер Сити» так накатил, что катком прошел по всем командам, в том числе и по «Арсеналу».

Возможно, произошел психологический слом. Ребята в нескольких играх подряд потеряли очки, в конце даже не было интриги.

Такой отрыв можно было удержать, ребята пытались. Очень жалко, что так вышло, практически весь сезон шли впереди. В конце сезона подсели и пропал фарт. У «Манчестер Сити» же все наоборот было.

– Верите в такой же результат Артеты в следующем сезоне?

– Да. Респект руководству, что дали ему время на строительство команды. Дало плоды то, что не смотрели на результат и не ставили ультиматумов.

В итоге он показал себя хорошим тренером. У него свое видение футбола, сейчас «Арсенал» и «Манчестер Сити» показывают самый красивый футбол в Англии.

– В первым же сезоне важным футболистом «Арсенала» стал Александр Зинченко. Как оцените выступление украинца?

– Он огромный молодец. В составе «Манчестер Сити» становился чемпионом, в «Арсенале» чуть не хватило. Зинченко уже стал одним из лидеров команды. Умничка, просто красавец.

– Какие ожидания от «Барселоны» и «Арсенала» в следующем году в Лиге чемпионов?

– Ожидаю хорошего выступления, но не думаю, что кто-то из них поборется за победу в турнире. Все возможно, но мне трудно назвать их фаворитами, – сказал бывший игрок «Арсенала» и «Барселоны».

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

17 комментариев

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Ихарь Окенфэйлов
Зиньо молодец! Здесь его многие не любят по политическим мотивам. Но если обьективно он сейчас лучший из всех наших
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Спартак Уокер
Зинченко хороший футболист и безусловно топ но он не лидер Арсенала это очевидно
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Ready2riot
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Зиньо молодец! Здесь его многие не любят по политическим мотивам. Но если обьективно он сейчас лучший из всех наших
Пахарь, очень качественный футболист, лучшим бы назвал все таки Эдегора по итогам сезона, что не отменяет огромного вклада Зины
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charly_54
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Зиньо молодец! Здесь его многие не любят по политическим мотивам. Но если обьективно он сейчас лучший из всех наших
Так он сам эту шарманку завёл
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Любезный Коссутий
Олександр не сильно впечатлил в концовке сезона, хотя там весь Арсенал сдал.
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Геннадий Тёкин
Лидер команды? Один гол и две передачи за 27 игр!
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Сергей MiKi3iP
А кому это Глеб интервью давал?
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basfhavsfh basfhavsfh
Ответ Геннадий Тёкин
Лидер команды? Один гол и две передачи за 27 игр!
И это для нападающего, позор.
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Рус Киссенжер
Ответ basfhavsfh basfhavsfh
И это для нападающего, позор.
он защитник.
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Оригинальный Ник
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Зиньо молодец! Здесь его многие не любят по политическим мотивам. Но если обьективно он сейчас лучший из всех наших
Из каких наших? Зачем так дико палитесь
+4
-4
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S-V-D
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Зиньо молодец! Здесь его многие не любят по политическим мотивам. Но если обьективно он сейчас лучший из всех наших
Ээээ - наших?
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