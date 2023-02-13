«Путь к РПЛ начался! Или Глеб из «Барсы» тоже не шарит?» Некит о 2Drots в Премьер-лиге

Некит 2Drots в очередной раз высказался об амбициях его клуба пробиться в Мир РПЛ.

«А что я вам говорил?! Или Глеб из «Брасы» и «Арсенала» тоже не шарит??? Путь к РПЛ начался, хватит спать!

Не бойтесь мечтать! Он с братом обсуждал 2Drots, мне рассказали!»

Некит выложил отрывок из интервью Sports.ru Вячеслава Глеба, брата бывшего игрока «Арсенала» и «Барселоны» Александра Глеба.

По словам Вячеслава, его брат видел несколько игр Winline Медиалиги и высоко отзывался об уровне команд, участвующих в турнире.