«Путь к РПЛ начался! Или Глеб из «Барсы» тоже не шарит?» Некит о 2Drots в Премьер-лиге
Некит 2Drots в очередной раз высказался об амбициях его клуба пробиться в Мир РПЛ.
«А что я вам говорил?! Или Глеб из «Брасы» и «Арсенала» тоже не шарит??? Путь к РПЛ начался, хватит спать!
Не бойтесь мечтать! Он с братом обсуждал 2Drots, мне рассказали!»
Некит выложил отрывок из интервью Sports.ru Вячеслава Глеба, брата бывшего игрока «Арсенала» и «Барселоны» Александра Глеба.
По словам Вячеслава, его брат видел несколько игр Winline Медиалиги и высоко отзывался об уровне команд, участвующих в турнире.
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