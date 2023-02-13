«Путь к РПЛ начался! Или Глеб из «Барсы» тоже не шарит?» Некит о 2Drots в Премьер-лиге

Теги Александр Глеб премьер-лига Россия Вячеслав Глеб 2Drots Winline Медиалига Никита «Персона года» Панасюк Медиафутбол

Некит 2Drots в очередной раз высказался об амбициях его клуба пробиться в Мир РПЛ.

«А что я вам говорил?! Или Глеб из «Брасы» и «Арсенала» тоже не шарит??? Путь к РПЛ начался, хватит спать!

Не бойтесь мечтать! Он с братом обсуждал 2Drots, мне рассказали!»

Некит выложил отрывок из интервью Sports.ru Вячеслава Глеба, брата бывшего игрока «Арсенала» и «Барселоны» Александра Глеба.

По словам Вячеслава, его брат видел несколько игр Winline Медиалиги и высоко отзывался об уровне команд, участвующих в турнире.

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2 комментария

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Artuom Batishev
Так в этом и дело... Глеб оценивал игру на фоне других команд медиалиги 😅
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Юрий Кечко
Да без проблем , выиграйте пфл, потом займите в фнл первые два места , и играйте в рпл)))
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