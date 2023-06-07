Смолов о словах «Амкалу»: «Вы что, клоуны? Вы реально хотите, чтобы мы вас бить начали? Я подзакипел»

Федор Смолов вспомнил, что закипел в матче «Динамо» – «Амкал».

– Матч «Динамо» – «Амкал» прошлым летом. Овечкин приехал, Крид выступает, все общаются в микст-зоне кроме тебя. Почему?

– Я не помню, может я торопился куда-то. Ну после матчей я целенаправленно прохожу мимо. После «Амкала» – не помню. Что-то подразозлили они во время матча, я помню.

Кто-то говорил: «Что вы прыгаете? А если мы сейчас начнем?» Они думали, что мы их как будто бьем специально.

Ну, и в какой-то момент я подзакипел: «Вы что, клоуны? Вы реально хотите, чтобы мы вас бить начали? Чтобы вы поняли что это такое?» – рассказал форвард «Динамо».

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