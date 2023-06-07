Смолов о словах «Амкалу»: «Вы что, клоуны? Вы реально хотите, чтобы мы вас бить начали? Я подзакипел»

Теги Федор Смолов премьер-лига Россия Динамо Москва Нобель Арустамян Амкал Winline Медиалига Медиафутбол

Федор Смолов вспомнил, что закипел в матче «Динамо» – «Амкал».

– Матч «Динамо»«Амкал» прошлым летом. Овечкин приехал, Крид выступает, все общаются в микст-зоне кроме тебя. Почему?

– Я не помню, может я торопился куда-то. Ну после матчей я целенаправленно прохожу мимо. После «Амкала» – не помню. Что-то подразозлили они во время матча, я помню.

Кто-то говорил: «Что вы прыгаете? А если мы сейчас начнем?» Они думали, что мы их как будто бьем специально.

Ну, и в какой-то момент я подзакипел: «Вы что, клоуны? Вы реально хотите, чтобы мы вас бить начали? Чтобы вы поняли что это такое?» – рассказал форвард «Динамо».

Смолов у Нобеля: осмысление паненки на ЧМ, срыв трансфера в «МЮ» и что с Захаряном
 

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фут.Боль
Чтобы бить нужно быть сильным и хорошо питаться. Карпаччо там, корень васаби, икра...
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гамарджоба Генацвале
Смолов часто клоунами называет других. Давно не пересматривал пенальти послематчевые в матче Россия-Хорватия?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
xoms
Ответ Человек1991
Амкал Смолову : ты что клоун ? хочешь чтобы мы тебя бить начали за тот важнейший незабитый пенальти на Чемпионате Мира ?. ))
Меня тоже бомбило тогда, но нужно понимать, не он себя поставил пробивать, да и не только он не забил!
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий