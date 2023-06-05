Быстров о жалобах «Спартака» на судей: «Нелепые удаления, споры – будто сборище дилетантов. Шумиха только мешала, нужно сосредоточиться на футболе»
Владимир Быстров советует «Спартаку» переключить внимание с судей на свою игру.
«Спартаку» нужно сосредоточиться на футболе, а не на каких-то ошибках кого-то там. Чем меньше шумихи и разбирательств, тем больше шансов завоевать чемпионство. Потому что по сезону это только мешало футболистам нормально играть.
Нелепые удаления, споры. Как будто не команда профессионалов, а сборище дилетантов», – отметил бывший полузащитник московской команды.
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