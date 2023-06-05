Быстров о жалобах «Спартака» на судей: «Нелепые удаления, споры – будто сборище дилетантов. Шумиха только мешала, нужно сосредоточиться на футболе»

Теги Спартак Владимир Быстров премьер-лига Россия судьи Футбол

Владимир Быстров советует «Спартаку» переключить внимание с судей на свою игру.

«Спартаку» нужно сосредоточиться на футболе, а не на каких-то ошибках кого-то там. Чем меньше шумихи и разбирательств, тем больше шансов завоевать чемпионство. Потому что по сезону это только мешало футболистам нормально играть.

Нелепые удаления, споры. Как будто не команда профессионалов, а сборище дилетантов», – отметил бывший полузащитник московской команды.

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5 комментариев

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angry horse
спартак - это не про футбол, а про скандалы и истерики😁
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KOTOV71
Так проще ,отвлечь внимание,от своего непрофессионализма." перевести стрелки" на судей мифический " заговор", " админресурс"" у них много денег" итд.
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Owen_the_Simple
Если Спартак сосредоточится на футболе, то выяснится, что это российский клуб средней руки с одним золотом за 20 лет. А так - пуп Земли, изобретатели атакующего футбола с заговорами, духом и погодой.
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igls54
Але, Гиля! Это Володька, вы там чем-нибудь, кроме жалоб на судейство, еще занимаетесь? Ну, там стеночки, забегания...
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