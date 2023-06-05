Квинси Промес: «Зиеш тоже любит «Спартак», он мой лучший друг. Хаким меня поддерживает»

Теги Спартак Челси премьер-лига Россия премьер-лига Англия Квинси Промес Хаким Зиеш Чемпионат.com Winline Медиалига Бей Беги Народная Команда Футбол

Квинси Промес заявил, что Хакиму Зиешу нравится «Спартак».

Зиеш и Промес вместе выступали за «Аякс» в сезоне-2019/20. Ранее сообщалось, что хавбек «Челси» посетит премию «Winline Герои РПЛ» и будет присутствовать на скамейке запасных медиафутбольного клуба «Бей Беги» в матче с «Народной Командой» 5 июня.

«Как удалось пригласить Зиеша на премию? Мне не нужно было его приглашать – это мой лучший друг. Было ли ему сложно добираться до России в нынешних условиях? Он сейчас здесь – это не так сложно.

Говорили ли с Зиешем о трансфере в «Спартак»? Нет, мы говорили о других вещах. Но он тоже любит «Спартак». Хаким поддерживает меня», – сказал полузащитник «Спартака».

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22 комментария

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Екн Лор
Там вроде 20 млн выделили Спартаку на атакующего игрока с европейским именем. Зиеш как раз 18 млн оценивается. Совпадение?
+28
-1
+27
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Лор'темар Терон
Ответ Mr.Alien
Вот это было бы достойное усиление, но зп его мы не потянем
Точно не выше чем у Зобнина.
+22
0
+22
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Caniball
В аренду может быть на годик?!
Мозес же приехал тогда и задержался еще на 2 года.
+8
0
+8
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pufkt38
Брат за брата - такое за основу взято
+6
-2
+4
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Mr.Alien
Вот это было бы достойное усиление, но зп его мы не потянем
+2
0
+2
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Спартак-лучшая команда России
Ответ nobrainnopain
Все любят Спартак. Крылья в последнем туре полюбили … а как Ливерпуль любил Спартак на Энфилде☝️ это же просто романы писать
А как Лудогорец полюбил Ишаков из ЦСКА)))
+5
-3
+2
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Valentin Kompaneytsev
Ответ Mr.Alien
Вот это было бы достойное усиление, но зп его мы не потянем
Он и не собирается в Спартак.
+1
0
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kokakoka
Ответ Mr.Alien
Вот это было бы достойное усиление, но зп его мы не потянем
Вы и не спонсируете клуб
+2
-1
+1
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Абдул Абакаев
Ответ pufkt38
Брат за брата - такое за основу взято
аууууфь
+1
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Дмитрий Воронцов
Зиеш то что натворил? В какой стране какой закон нарушил?
+1
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Павел Колесников
Громко будет, если Зиеш в Россию переберётся, но вряд ли это произойдёт
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Mr.sgi87
С детства
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TaR
Какие же тупые вопросы у нас порой журналисты задают.
+1
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angry horse
Ответ John W Creasy
Правда мы после 0:7, ЦСКА 3:0, как вы выразились "полюбили". А как Лудогорец, Мельде в разное время ЦСКА любили
Ну так и мы после победы в КУЕФА вас поимели с похмелья 😁
0
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angry horse
Ответ Спартак-лучшая команда России
А как Лудогорец полюбил Ишаков из ЦСКА)))
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Vova0105
Ответ Caniball
В аренду может быть на годик?! Мозес же приехал тогда и задержался еще на 2 года.
Мозес в других условиях приезжал🤷‍♂️
0
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Спартак-лучшая команда России
Ответ angry horse
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Mr.Alien
Ответ Лор'темар Терон
Точно не выше чем у Зобнина.
Ну фиг знает, игрока, которым ПСЖ зимой интересовалось сложно будет зарплатой Зобнина сейчас завлечь, мне кажется
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Андрей Новиков
говорили про игрока в атаку за 20млн...лучше него для нас никого нет на рынке
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Спартак Уокер
Думаю Зиеш пригодился бы Спартаку тем более Челси он не нужен
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John W Creasy
Виктор уже играть не хочет, как раз вместо него
0
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nobrainnopain
Все любят Спартак. Крылья в последнем туре полюбили … а как Ливерпуль любил Спартак на Энфилде☝️ это же просто романы писать
+4
-4
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