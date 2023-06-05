Квинси Промес: «Зиеш тоже любит «Спартак», он мой лучший друг. Хаким меня поддерживает»

Квинси Промес заявил, что Хакиму Зиешу нравится «Спартак».

Зиеш и вместе выступали за «Аякс» в сезоне-2019/20. Ранее сообщалось, что хавбек « » посетит премию «Winline Герои РПЛ» и будет присутствовать на скамейке запасных медиафутбольного клуба «Бей Беги» в матче с «Народной Командой» 5 июня.

«Как удалось пригласить на премию? Мне не нужно было его приглашать – это мой лучший друг. Было ли ему сложно добираться до России в нынешних условиях? Он сейчас здесь – это не так сложно.

Говорили ли с Зиешем о трансфере в «Спартак»? Нет, мы говорили о других вещах. Но он тоже любит «Спартак». Хаким поддерживает меня», – сказал полузащитник « ».

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