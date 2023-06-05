«Бей Беги» связан со «Спартаком» только владельцами. Настоящие спартаковцы – мы». Мак о «Народной Команде»

Владислав Мак обозначил разницу между «Народной Командой» и «Бей Беги».

«На мой взгляд, « » связан со «Спартаком» только тем, что у них владельцы играют в «Спартаке». И все. Настоящей спартаковской командой я считаю только нас.

У «Народной Команды» нет лишних людей, все спартаковцы. Напомню, что Ника Пилиев, который выступает за «Бей Беги», играл за ЦСКА в Лиге чемпионов.

Для нас это не дерби, а просто шоу-матч», – сказал лидер «Народной Команды».

Матч 6-го тура МФЛ-3 « » – «Бей Беги» состоится сегодня на «Открытие Банк Арене». Начало – в 19:30.

Сегодня спартаковское дерби на «Открытие Банк Арене»: команда Джикии и Соболева против фанатов «Спартака»