«С футбольной точки зрения для «Амкала» это потеря, да и как с медиа, наверное, тоже». Пантера об уходе Маврина

Артем Нтума отреагировал на уход Василия Маврина из «Амкала»..

«Не знаю, почему все так радуются уходу Маврина. Если со стороны того, что на футбольном поле он был слишком вспыльчивый, моментами агрессивный и несдержанный, то все равно понять не могу.

Не в плане того, что я защищаю, просто давайте посмотрим так. Ну, невозможно, чтобы один какой-то человек нравился всем, даже каким ты не был правильным, красивым, добрым. Кто-то будет завидовать, кто-то не будет этого понимать или еще что-то.

Так и с Васей. Да, человек, безусловно, импульсивный, местами несдержанный, где-то иногда перегибает палки, где необязательно это делать, но он оставляет после себя бурю эмоций.

Про его футбольные качества вообще молчу, он в порядке и точка. С ним некомфортно играть ни одному оппоненту, когда в форме, а в форме он часто.

Чисто с футбольной точки зрения для «Амкала» потеря, да и как с медиа, наверное, тоже. Ну и кстати, кто знает, вдруг, это очередной биф, чтобы поднять немного интереса», – написал форвард «Велеса», арендованный у «Ростова», а также игрок 2Drots.

Маврин покинул «Амкал»: «Это было хорошее путешествие. Всем спасибо, что были рядом!»