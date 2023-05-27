Промес, Селихов, Джикия и Соболев могут сыграть за «Бей Беги» в Медиалиге против «Народной Команды»
Футболисты московского «Спартака» могут сыграть за «Бей Беги» в 6-м туре Winline Медиалиги.
В матче ожидается участие Георгия Джикии и Александра Соболева (они – президенты клуба), а также Квинси Промеса и Александра Селихова.
Об этом сообщил полузащитник команды Антон Деменьшин в интервью ютуб-каналу Медиалиги.
Соперником «Бей Беги» в том матче будет «Народная Команда».
Матч пройдет 5 июня на «Открытие Банк Арене». Начало в 19:30.
Но куда Промес лезет?
И куда смотрят идиоты , которых сейчас руководством Спартака называют?
Этим уродам платят зарплаты за игру в Спартаке, а не за риск получения травм в бандитской говно-медиалиге
Вот и разница с Зенитом
А Спартак что ненормальный клуб.
Или тот же Шумахер сейчас овощем лежит, покататься решил на лыжах
Это бардак полный. Спартак сейчас полностью под бандитами, которые выдавили федуна и вернули времена позднего алкаша романцева
И тут нет правил Фэйр плей
Это как бы сегодня зенит в Сочи взял и заявил в состав Халка
Просто жестами никого не удивишь
Только сейчас нет в Спартаке никого, кто этих клоунов отрезвил. Лукойл без Алекперова стал послушной собачкой путина