Промес, Селихов, Джикия и Соболев могут сыграть за «Бей Беги» в Медиалиге против «Народной Команды»

Теги Спартак премьер-лига Россия Открытие Банк Арена Георгий Джикия Квинси Промес Александр Селихов Александр Соболев Winline Медиалига Бей Беги Антон Деменьшин Народная Команда Медиафутбол

Футболисты московского «Спартака» могут сыграть за «Бей Беги» в 6-м туре Winline Медиалиги.

В матче ожидается участие Георгия Джикии и Александра Соболева (они – президенты клуба), а также Квинси Промеса и Александра Селихова.

Об этом сообщил полузащитник команды Антон Деменьшин в интервью ютуб-каналу Медиалиги.

Соперником «Бей Беги» в том матче будет «Народная Команда».

Матч пройдет 5 июня на «Открытие Банк Арене». Начало в 19:30.

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34 комментария

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Wiley Fox
Трое идиотов , это понятно

Но куда Промес лезет?

И куда смотрят идиоты , которых сейчас руководством Спартака называют?

Этим уродам платят зарплаты за игру в Спартаке, а не за риск получения травм в бандитской говно-медиалиге
+20
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Filipp Gorski
Лига в которой Соболев будет чувствовать себя как дельфин в воде
+16
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grom55
Самое место.
+12
-4
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Александр Баскаков
Непонятно зачем вообще это посмешище публиковать на сайте ?
+6
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Геннадий Тимченко
Ответ Wiley Fox
Сломавший Промеса получит премию от Газпрома
Я понимаю Глушакова, которого выгонял Гогниев с поля и тот бежал играть, но игроки с большими контрактами играть где-то ещё на стороне - это дичь🤬🤦
+3
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pztpzhmx66
Мда уж…гениально конечно , профессионалы !
Вот и разница с Зенитом
+4
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Dinamik1
Вобще то в нормальных клубах запрещено играть где попало ввиду того что можно получить травму
А Спартак что ненормальный клуб.
+3
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+3
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Александр Баскаков
Их уровень 🤙👏👏👏👏👍🏻
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Виталий Желтоусов
Медиалига скоро сама себя сьест - так что просто не нужно обращать внимание на это явление.
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Glukinho
они и так за него играют
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Геннадий Тимченко
Ответ Wiley Fox
Трое идиотов , это понятно Но куда Промес лезет? И куда смотрят идиоты , которых сейчас руководством Спартака называют? Этим уродам платят зарплаты за игру в Спартаке, а не за риск получения травм в бандитской говно-медиалиге
и я хотел об этом же сказать - а если травма❓🤔
+3
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Wiley Fox
Ответ Геннадий Тимченко
Я понимаю Глушакова, которого выгонял Гогниев с поля и тот бежал играть, но игроки с большими контрактами играть где-то ещё на стороне - это дичь🤬🤦
Овечкин за десять минут клоунады в Динамо от Вашингтона получил замечание, а может и штраф

Или тот же Шумахер сейчас овощем лежит, покататься решил на лыжах

Это бардак полный. Спартак сейчас полностью под бандитами, которые выдавили федуна и вернули времена позднего алкаша романцева
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Фантом
Ответ Wiley Fox
Трое идиотов , это понятно Но куда Промес лезет? И куда смотрят идиоты , которых сейчас руководством Спартака называют? Этим уродам платят зарплаты за игру в Спартаке, а не за риск получения травм в бандитской говно-медиалиге
Похоже, кто-то в "Спартаке" забыл о том, что запрет на подобные штуки надо бы упоминать в контрактах.
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Wiley Fox
Ответ Ковид 07.10.52
И правильно...чего напрягаться в РПЛ с известным результатом, а здесь хоть честно без кабинетов....
Медиалига - это мерзотный проект винлайна со ставками в договорняках

И тут нет правил Фэйр плей

Это как бы сегодня зенит в Сочи взял и заявил в состав Халка
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BaltikaSPb
Медиалига не чемпионат, там что бы публика оценила придется из штанов достать и помахать
Просто жестами никого не удивишь
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Добрый Ретроград
«Бей Беги» - собсно, некоторые так всю карьеру проводят.
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Wiley Fox
Ответ Александр Баскаков
Непонятно зачем вообще это посмешище публиковать на сайте ?
Это бабло от винлайна, тоже мне тайна
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Геннадий Тимченко
Ответ Wiley Fox
Овечкин за десять минут клоунады в Динамо от Вашингтона получил замечание, а может и штраф Или тот же Шумахер сейчас овощем лежит, покататься решил на лыжах Это бардак полный. Спартак сейчас полностью под бандитами, которые выдавили федуна и вернули времена позднего алкаша романцева
У Овечкина продуманные консультанты, чтобы не накосячить. Нойер и Шумахер конечно те примеры, которые должны стоять перед глазами у всех, кто пытается играть в медиалиге🤬
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Ya Tolik
Ответ Dinamik1
Вобще то в нормальных клубах запрещено играть где попало ввиду того что можно получить травму А Спартак что ненормальный клуб.
В нормальных клубах в контрактах часто прописаны даже запреты на опасные виды спорта (парашюты, часто горнолыжные лыжи или сноуборды, итд)
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Wiley Fox
Ответ Фантом
Похоже, кто-то в "Спартаке" забыл о том, что запрет на подобные штуки надо бы упоминать в контрактах.
В контракте это всё есть. Там же юристы составляли, а не шишкановские с тамбовскими

Только сейчас нет в Спартаке никого, кто этих клоунов отрезвил. Лукойл без Алекперова стал послушной собачкой путина
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Виталий Желтоусов
Ответ Wiley Fox
Трое идиотов , это понятно Но куда Промес лезет? И куда смотрят идиоты , которых сейчас руководством Спартака называют? Этим уродам платят зарплаты за игру в Спартаке, а не за риск получения травм в бандитской говно-медиалиге
абсолютно согласен
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Ya Tolik
Не слежу за медиалигой, но там разве нет лимита на "профиков"?
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Максим Заворин
А разве они сейчас не играют за Бей беги?)
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Ivan Petrov
Не пара бы запретить действующим футболистам играть в этой медиа лиге.
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