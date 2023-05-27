Промес, Селихов, Джикия и Соболев могут сыграть за «Бей Беги» в Медиалиге против «Народной Команды»

Футболисты московского «Спартака» могут сыграть за «Бей Беги» в 6-м туре Winline Медиалиги.

В матче ожидается участие Георгия Джикии и Александра Соболева (они – президенты клуба), а также Квинси Промеса и Александра Селихова.

Об этом сообщил полузащитник команды Антон Деменьшин в интервью ютуб-каналу Медиалиги.

Соперником «Бей Беги» в том матче будет «Народная Команда».

Матч пройдет 5 июня на «Открытие Банк Арене». Начало в 19:30.