Соболев встретился со стримером Бустером. «Бей Беги» написал: «Провели первые переговоры с медийным»

Теги Спартак премьер-лига Россия Открытие Банк Арена Александр Соболев Winline Медиалига Бей Беги Народная Команда Медиафутбол

«Бей Беги» показал встречу Александра Соболева и стримера Бустера.

На ютуб-канале Бустера более 3 млн подписчиков.

«Бей Беги» сыграет с «Народной Командой» в 6-м туре Winline Медиалиги в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена».

«Амкал» сыграет с Fight Nights, «Бей Беги» – с «Народной Командой» в 6-м туре Winline Медиалиги

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1 комментарий

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Wiley Fox
Многовато дураков в кадре

И аршавин тут же

Тамбовско-газовый винлайн в свой говнопроект всех терпил затаскивает
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