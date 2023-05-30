Соболев встретился со стримером Бустером. «Бей Беги» написал: «Провели первые переговоры с медийным»

«Бей Беги» показал встречу Александра Соболева и стримера Бустера.

На ютуб-канале Бустера более 3 млн подписчиков.

«Бей Беги» сыграет с «Народной Командой» в 6-м туре Winline Медиалиги в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена».

«Амкал» сыграет с Fight Nights, «Бей Беги» – с «Народной Командой» в 6-м туре Winline Медиалиги