Соболев встретился со стримером Бустером. «Бей Беги» написал: «Провели первые переговоры с медийным»
«Бей Беги» показал встречу Александра Соболева и стримера Бустера.
На ютуб-канале Бустера более 3 млн подписчиков.
«Бей Беги» сыграет с «Народной Командой» в 6-м туре Winline Медиалиги в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена».
«Амкал» сыграет с Fight Nights, «Бей Беги» – с «Народной Командой» в 6-м туре Winline Медиалиги
И аршавин тут же
Тамбовско-газовый винлайн в свой говнопроект всех терпил затаскивает