Зиньковский, Литвинов, Мелешин могут сыграть за «Народную Команду» в МФЛ против «Бей Беги» – клуба Соболева и Джикии
Действующие футболисты «Спартака» могут сыграть в Winline Медиалиге.
– «Бей Беги» и «Народная Команда» сыграют в 6-м туре. Какая будет доступна вместимость стадиона [«Открытие Банк Арена»]?
– 25 000 зрителей – допустимое разрешение на проведение этого матча.
– Были анонсированы Литвинов, Мелешин, Промес. Они точно будут на матче?
– Этих игроков анонсировали команды. Если здоровье позволит, мы увидим их в составе «Народной Команды». За «Народную Команду» должны выйти Мелешин, Литвинов, Зиньковский, насколько я знаю. Думаю, что еще не без сюрпризов, – сказал глава Медиалиги Николай Осипов.
Ранее сообщалось, что в матче ожидается участие Георгия Джикии и Александра Соболева, а также Квинси Промеса и Александра Селихова.
Матч «Бей Беги» – «Народная Команда» пройдет 5 июня на «Открытие Банк Арене». Начало – в 19:30 по московскому времени.
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