Зиньковский, Литвинов, Мелешин могут сыграть за «Народную Команду» в МФЛ против «Бей Беги» – клуба Соболева и Джикии

Действующие футболисты «Спартака» могут сыграть в Winline Медиалиге.

– «Бей Беги» и « » сыграют в 6-м туре. Какая будет доступна вместимость стадиона [«Открытие Банк Арена»]?

– 25 000 зрителей – допустимое разрешение на проведение этого матча.

– Были анонсированы , Мелешин, Промес. Они точно будут на матче?

– Этих игроков анонсировали команды. Если здоровье позволит, мы увидим их в составе «Народной Команды». За «Народную Команду» должны выйти , Литвинов, , насколько я знаю. Думаю, что еще не без сюрпризов, – сказал глава Медиалиги Николай Осипов.

Ранее сообщалось, что в матче ожидается участие и Александра Соболева, а также Квинси Промеса и Александра Селихова.

Матч «Бей Беги» – «Народная Команда» пройдет 5 июня на «Открытие Банк Арене». Начало – в 19:30 по московскому времени.