Зиньковский, Литвинов, Мелешин могут сыграть за «Народную Команду» в МФЛ против «Бей Беги» – клуба Соболева и Джикии

Теги Спартак премьер-лига Россия Георгий Джикия Квинси Промес Александр Селихов Антон Зиньковский Александр Соболев Руслан Литвинов Winline Медиалига Павел Мелешин Бей Беги Николай Осипов Народная Команда Медиафутбол

Действующие футболисты «Спартака» могут сыграть в Winline Медиалиге.

– «Бей Беги» и «Народная Команда» сыграют в 6-м туре. Какая будет доступна вместимость стадиона [«Открытие Банк Арена»]?

– 25 000 зрителей – допустимое разрешение на проведение этого матча.

– Были анонсированы Литвинов, Мелешин, Промес. Они точно будут на матче?

– Этих игроков анонсировали команды. Если здоровье позволит, мы увидим их в составе «Народной Команды». За «Народную Команду» должны выйти Мелешин, Литвинов, Зиньковский, насколько я знаю. Думаю, что еще не без сюрпризов, – сказал глава Медиалиги Николай Осипов. 

Ранее сообщалось, что в матче ожидается участие Георгия Джикии и Александра Соболева, а также Квинси Промеса и Александра Селихова.

Матч «Бей Беги» – «Народная Команда» пройдет 5 июня на «Открытие Банк Арене». Начало – в 19:30 по московскому времени.

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23 комментария

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magvin777
Куда смотрит руководство? В других командах я почему-то такого не наблюдаю,ну если не считать "хихимочки"
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dmitry.tchidakin
Если игроки Спартака будут заниматься подобной ерундой, то будут находиться в районе 10-12 места
+7
0
+7
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LifeSpartak
У себя бы лучше тренировались,а не всякой ерундой занимались на стороне!
+7
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Ответ DVS1
Не понимаю я ни руководство ни тренеров, которые разрешают участвовать игрокам в этой хрени, еще и пока при незаконченном сезоне
руководство обязано выписать штрафы в случае потери второго места этих шоуменов...
+4
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+4
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DVS1
Не понимаю я ни руководство ни тренеров, которые разрешают участвовать игрокам в этой хрени, еще и пока при незаконченном сезоне
+4
0
+4
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DVS1
Ответ dmitry.tchidakin
Если игроки Спартака будут заниматься подобной ерундой, то будут находиться в районе 10-12 места
Да они уже занимаются. Смотрю даже не переживают, что против НН в атаке беспомощно выглядели 97 минут. "Не шмогли" и пошли гонять по кайфу в дворовой "футбик", а там даже Джикия сможет (подозреваю он молодняк туда и тянет, хотя его бы самого туда навсегда отправить)
+3
0
+3
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Михаил1970
Сейчас только в Европе чемпионаты закончатся и Мбаппе с Холландом подъедут. Месси и Роналду пока выбирают за какую команду поиграть в нашей медиалиге.
+3
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+3
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Кирилл Голивец
Какой ад. Пусть еврокубков нет, но на уме у игроков основы одной из лучших команд России вот это, а не борьба за медали в РПЛ
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Андрей Андреев
В чём тогда вообще смысл этой медиалиги, если в ней играют профессионалы, бывшие профессионалы и профессионалы-неудачники, которые нигде не заиграли?
+2
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+2
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Ответ Кирилл Голивец
Какой ад. Пусть еврокубков нет, но на уме у игроков основы одной из лучших команд России вот это, а не борьба за медали в РПЛ
если не займут второе место, не выиграв у КС, стоит штрафануть за подобный выход на поле всех кто примет участие...
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DVS1
Ответ </c/>
руководство обязано выписать штрафы в случае потери второго места этих шоуменов...
какое 2е уже, они сейчас так и на 4е "приедут", а потом пойдут играть дальше в медиалигу за своим недокапитаном и все у них будет хорошо
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Ответ DVS1
какое 2е уже, они сейчас так и на 4е "приедут", а потом пойдут играть дальше в медиалигу за своим недокапитаном и все у них будет хорошо
с капитана нужно начинать чистку...весной вообще 0 в игре, за оренбург отдельно стоило штрафануть...
+1
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DVS1
Ответ Андрей Андреев
В чём тогда вообще смысл этой медиалиги, если в ней играют профессионалы, бывшие профессионалы и профессионалы-неудачники, которые нигде не заиграли?
Букмекеры, вот и весь смысл
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Pok_Toholo
Концентрация 💩 в этой новости просто запредельная
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Sergeev55
Сколько же они отдали за аренду стадиона??? 🤔🤔🤔
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Wiley Fox
Тупоголовый цирк идиотов

Мрази в руководстве Спартака молчат почему?

Мерзкие клоуны жжикия и подельники проспали два очка с Химками, но готовы убиваться в Газпромлиге
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S.A.N.
теперь вообще непонятно, чем т.н. Медиалига отличается от любой проф. лиги. Блогеры и селебрити там еще остались?
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Konstantin Zorin
Нужно запретить профессионалам играть в подобных лигах. Им деньги не за то платят.
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Fjordy
А если травму получат?
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Б81
А вот интересно, если кто-то рвет , условно кресты,то как это будет? Нарушение контрактных обязательств?
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DVS1
Ответ </c/>
с капитана нужно начинать чистку...весной вообще 0 в игре, за оренбург отдельно стоило штрафануть...
Именно с него! а 0 он уже давненько, не только этой весной. Позиционно-то всегда был 0, а теперь и скорость естественно падает.
Когда Литвинов(непрофильный) выходил с ним в паре центрдэфом была видна огромная разница в классе, пахал Литвинов и за себя и за этого пухляша, вечно не там находящегося.
Но кто-то Жору все-равно пиарит...вон на лучшего дэфа чемпионата выдвинули, стёб какой-то над нами
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Sergey Suetin
Жизнь не учит? Если кто-то травму получит?
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