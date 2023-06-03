Абаскаль запретил футболистам «Спартака» играть в матче Медиалиги на «Открытие Банк Арене»

Теги Спартак премьер-лига Россия Георгий Джикия Квинси Промес Александр Селихов Александр Соболев Гильермо Абаскаль Winline Медиалига Бей Беги Народная Команда Медиафутбол

Футболисты «Спартака» не сыграют в матче Winline МФЛ «Бей Беги» – «Народная Команда».

Об этом сообщил главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль

Также информацию подтвердили футболисты команды.

Напомним, что в матче ожидалось участие Квинси Промеса, Александра Селихов, а также Георгия Джикии и Александра Соболева, которые являются президентами «Бей Беги».

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38 комментариев

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proshka
Ну и правильно сделал
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Красная стрела
Красавец. Нужно показать стальные яйца. Провалили отрезок, пусть сидят и не отсвечивают. А то со своей работой справиться не могут, сидят и играют в управление клубом медиалиги. Еще несколько таких матчей и пусть в этой медиалиге остаются.
+36
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+36
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Pucheslav
Одумались в конце сезона, молодцы конечно
+17
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IceBear27
А за спартак эти игроки не хотят поиграть?
+16
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+16
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trav
Ответ #SharkTeam
Сезон же закончился?
Нойер ногу сломал катаясь на лыжах.
Футболисты в этих матчах могут получить травму - по хорошему им должно быть ЗАПРЕЩЕНО играть
+13
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+13
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Аркадий Аркадич
Ответ #SharkTeam
Сезон же закончился?
И что? Там один ростовский уже побегал в медиалиге и отправился разрыв крестов лечить. Я вообще не понимаю, почему у профессиональных футболистов контрактом не запрещено играть где то еще.
+11
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falkao2013
Значит скоро начнут сливать тренера
+13
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+9
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denis
Ответ proshka
Ну и правильно сделал
Поддерживаю нет у игроков эмоций играть до конца и по игре было видно что не обостряли вконце матча! Надо выбирать 1 путь и неделить на несколько!
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psycho
щас губки надуют, вторую ромашку организуют
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Копирайтер Заремы
Там они на своем уровне
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Красная стрела
Ответ olander
Не дай бог, еще и по Меге будут ходить, улыбаться
Это опять к вопросу, что игроки поиграли и забыли. Бабки ж капают. Это не спортсмены старой закалки, которым было стыдно проиграть, которые переживали. Сейчас такого нет. Так что пусть хотя бы ограничат медийную деятельность , тем более связанную с футболом.
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2vdhrvmmzf
Я вообще не пойму с чего вдруг футболистам с многомиллионными контрактами в принципе разрешают играть в каких то непонятных любительских матчах ставя под риск получение травм
+2
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dimanchik179
выкинуть всех из Спартака ,кто выйдет на игру.
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Valentin Kompaneytsev
Надо заниматься чем то одним. Запретить играть в Медиалиге футболистам Спартака.
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Amsterdam
*мем со стетхэмом
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T622222
Ответ #SharkTeam
Сезон же закончился?
Дисциплина
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Юрий Семакин
Молодец рыжий тренер что так зделал на официальном матчах пускай играют за ромбик футболисты а не какой-то бей беги темболее на Открытие банк арена...
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murzzzzzilka
Ответ ToniKroos1999
Зануда, сезон же уже кончился
А, если кто-нибудь там ногу сломает, или кресты порвет?
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murzzzzzilka
Ответ Slavnov
Запретили бы абаскаля...
А кого же разрешить? Мостового? Или, может, Шалимова какого? Или Черчесова? Ась?
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Max Zhomkov
Ответ #SharkTeam
Сезон же закончился?
неважно, игрок на контракте, все активности которые могут привести к травме надо отменять
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Vera Berg
Да, у многих футболеров - в отличие от зрителей - с деньгами всё в порядке, независимо от исхода игр. Надо, чтобы премиальные за очки были больше зарплат за пораженческие результаты. Тогда, может быть, что-нибудь изменится
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murzzzzzilka
Очень правильное решение
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Пудель
Чего и следовало ожидать.
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denis
Команда должна играть с настроением и духом к преданному клубу либо неиграть в такой команде как Спартак!!! И выкладываться до последней минуты что не было видно совсем в этом матче никто из игроков даже не пытался обострять игру. Из всех игроков знаю точно кто бы бился до конца это Георгий Джикия Александр Соболев если я ошибаюсь поправьте меня от остальных не видел желания я считаю что эти 2 игрока с совестью и видно что бьются! Те кто играют в футбол скажите мне что я не прав у кого есть характер всегда хочеться атаковать чужие ворота чтоб исправить ситуацию разве не так!?
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Данко Лазович
предлагаю футболистам Спартака бойкотировать))))
впрочем они это и так всю весну делали)
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