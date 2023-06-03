Абаскаль запретил футболистам «Спартака» играть в матче Медиалиги на «Открытие Банк Арене»
Футболисты «Спартака» не сыграют в матче Winline МФЛ «Бей Беги» – «Народная Команда».
Об этом сообщил главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль.
Также информацию подтвердили футболисты команды.
Напомним, что в матче ожидалось участие Квинси Промеса, Александра Селихов, а также Георгия Джикии и Александра Соболева, которые являются президентами «Бей Беги».
Футболисты в этих матчах могут получить травму - по хорошему им должно быть ЗАПРЕЩЕНО играть
впрочем они это и так всю весну делали)