«Когда Уткин будет критиковать тренеров, напоминайте ему про выход Ромароя под красный мяч». Егоров о боссе «Эгриси»

Теги Василий Уткин Эгриси Амкал Ромарой Дмитрий Егоров Winline Медиалига БроукБойз Форзарезор Вадим Сменчугов Медиафутбол

Дмитрий Егоров высмеял выход на замену форварда «Эгриси» Ромароя в игре с «Амкалом».

«Эгриси» проиграл «Амкалу» в матче 3-го тура Winline Медиалиги (2:4).

Ромарой в концовке вышел на замену при счете 2:3, когда его команда взяла красный мяч.

«Когда Василий Уткин будет критиковать тренеров, просто напоминайте ему про выход Ромароя под красный мяч в ключевой момент не просто матча, но и всего турнира для «Эгриси».

Самый простой кик из МФЛ. Если бы в ответ вышел Форза – один разговор про медиафутбол. Но так цепляться за шанс нельзя!

Вы играете в турнире. Проиграли два матча. Шанс зацепиться один – не проиграть в третьем. 

Вы летите 1:3, соперник сильнее, за него весь стадион – и вдруг человек, которого не взяли в команду вашего соперника, забивает. Счет 2:3. Ваши игроки летят вперед. У вас красный мяч. Гол за два.

И вы берете тайм-аут (могу тут ошибаться, если «Амкал» взял), сбивая темп своим пацанам, и меняете лучшего игрока Сменчугова на Ромароя. Ромыча я люблю, но это белый флаг и вылет из турнира.

«Эгриси» – чисто донор», – написал президент «БроукБойз».

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