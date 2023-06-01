Прокоп о поведении Маврина в матче с «Родиной Медиа»: «Если тебе говорят, что это не помогает – не надо с этим спорить»

Теги Амкал Winline Медиалига Родина Медиа Прокоп Василий Маврин «Гриня» Григорий Коробов Антон Петровский Медиафутбол

Прокоп высказался о поведении Василия Маврина в матче «Амкал» – «Родина Медиа».

«Вася пытался нам донести, что он знает, что и зачем он делает. Но мне кажется если ему несколько человек говорят, что это не помогает, то, наверное, с этим не надо спорить. Еще Вася с первых же минут получил желтую карту пропускает следующий матч, что не может подбадривать команду.

Все бегают и не понимают, какая у этого цель. Попытались как-то выяснить, он нам донес, что нам надо играть в футбол, а он это все будет делать. В такие моменты просто забиваешь болт и играешь в футбол», – сказал хавбек «Амкала».

Во время матча «Амкал» – «Родина Медиа» (0:0) было большое количество стычек, а после окончания матча произошла массовая потасовка.

Одним из инициаторов конфликтов был хавбек «Амкала» Василий Маврин.

Он пытался сцепиться с игроком «РМ», его долго не могли успокоить ни служба безопасности Winline Медиалиги, ни футболисты команды соперника, ни даже одноклубники.

Угомонить Маврина пытались партнеры по «Амкалу» Гриня и Укол. Вырвавшись, Василий на эмоциях оскорбил их: «Пидорасы, ###, тоже. Их держите. Защитники #####!»

Василий Маврин: «Всем ####### и диванным экспертам – я не спрашивал ваше мнение!»

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