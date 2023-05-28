Василий Маврин: «Всем ####### и диванным экспертам – я не спрашивал ваше мнение!»

Василий Маврин обратился к подписчикам после матча с «Родиной Медиа» (0:0).

Всем ####### и диванным экспертам – я не спрашивал ваше мнение! Засуньте его себе в жопу! Из-за вас в том числе происходит то, что вы смотрите эту Вторую лигу!!! Кортаве задал вопрос, пусть в одну сторону!

Для всех остальных, я взрослый мальчик и разберусь со своими моментами и проблемами! Кто будет флудить, в вечный бан!!!, – написал полузащитник «Амкала» после матча с «Родиной Медиа».

Маврин устроил потасовку после матча «Амкал» – «РМ». Он назвал «пидорасами» одноклубников, успокаивавших его