Егоров об уходе Маврина из «Амкала»: «В нынешних условиях – это к лучшему»

Теги Амкал Дмитрий Егоров Winline Медиалига Василий Маврин Медиафутбол

Дмитрий Егоров отреагировал на уход Василия Маврина из «Амкала».

«Василий Маврин ушел из «Амкала». С Василием мы почти год не общаемся и не здороваемся, поэтому некорректно будет давать доп. развернутых комментариев и делать ролики, что я смастерил бы в ином случае – это их дело.

Скажу только, что в нынешних условиях – это к лучшему. Потому что «Амкал» последние полгода был неузнаваем во всем. Надо возвращаться к истокам.

Может, и Герман поймет, что проблема не в тех, кто вовне, а в тех, кто стал лицами клуба.

Да и Васе это тоже пойдет на пользу. Много нервов тут зазря без особых бонусов уже», – написал президент «БроукБойз» и экс-игрок «Амкала»

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