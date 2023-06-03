«Федя и сейчас не слабее Фильцова». Егоров об игре Федоса

Дмитрий Егоров впечатлен игрой Федоса.

«Федосина – сильный.

Я как его впервые увидел на игре в Австрии – сразу позвал в Мегамужики в вышку ЛФЛ. Не надо говорить, что он дворовый.

У него отличная школа академии «Зенита», великолепные данные и отважность. Все то, чего так не хватает большому умнице Спирякову.

Федя на своем месте, он уже 4 года постоянно тренит в «Амкале» и сейчас не слабее Фильцова (вратарь Fight Nights, экс-вратарь «Локомотива» и «Краснодара», – Sports)», – написал президент «БроукБойз».