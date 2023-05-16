Дмитрий Кортава: «Сослан Гатагов смог выйти против «Родины Медиа», потому что президенты клубов автоматически включаются в заявку»

Дмитрий Кортава объяснил, как Сослан Гатагов смог выйти на поле против «Родины Медиа».

– В момент спора Гатагова и Текилы на конференции Сослана не было в заявке FC Bus. Как он смог выйти против «Родины Медиа»?

– Сослан присутствует в заявке на сезон как руководитель команды. Многие не знают, что руководители всех команд автоматически попадают в заявку. Условно, берем Жеку и Некита. Вы их не выпустите? Мы же не совсем в жестких рамках находимся, – сказал технический директор Winline Медиалиги в интервью корреспонденту Sports.ru Степану Кашинцеву.