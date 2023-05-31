Смолов о медийный клубах в Кубке: «Почему нет, если они конкурентоспособные? Причем проходили дальше по сетке»

Федор Смолов высказался об участии медийных команд в Фонбет Кубке России.

– Нужны ли медийные команды в Кубке России?

– А почему нет, если они конкурентоспособные? Причем выигрывали и проходили дальше по сетке Кубка. Молодцы, только респект им. Ребята тренируются, серьезно готовятся и проходят команды с профессиональным статусом», – сказал форвард « ».

В этом сезоне « », двигаясь по Пути регионов, на стадии 1/256 финала Фонбет Кубка России обыграл «Зоркий» (1:1, 8:7 по пенальти), в 1/128 финала был сильнее «Твери» (1:0) и уступил «Звезде» из Санкт-Петербурга в рамках 1/64 финала (2:2, 2:4 по пенальти).

2Drots в 1/256 финала разгромили «Чертаново» (3:0), но проиграли «Текстильщику» в 1/128 финала (1:1, 3:5 по пенальти).