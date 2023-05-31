Смолов о медийный клубах в Кубке: «Почему нет, если они конкурентоспособные? Причем проходили дальше по сетке»

Теги Федор Смолов ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Амкал Московский Кубок Селебрити 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

Федор Смолов высказался об участии медийных команд в Фонбет Кубке России.

– Нужны ли медийные команды в Кубке России?

– А почему нет, если они конкурентоспособные? Причем выигрывали и проходили дальше по сетке Кубка. Молодцы, только респект им. Ребята тренируются, серьезно готовятся и проходят команды с профессиональным статусом», – сказал форвард «Динамо».

В этом сезоне «Амкал», двигаясь по Пути регионов, на стадии 1/256 финала Фонбет Кубка России обыграл «Зоркий» (1:1, 8:7 по пенальти), в 1/128 финала был сильнее «Твери» (1:0) и уступил «Звезде» из Санкт-Петербурга в рамках 1/64 финала (2:2, 2:4 по пенальти).

2Drots в 1/256 финала разгромили «Чертаново» (3:0), но проиграли «Текстильщику» в 1/128 финала (1:1, 3:5 по пенальти).

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4 комментария

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sd4fmwrvz8
Федя да там уровень практически такой же что в рпл,по крайней мере разницы огромной нету между любителями и вами якобы профессионалами.
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