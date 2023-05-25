Джикия пригласил Василевского, Сергачева и Марченко сыграть за «Бей Беги» в Winline Медиалиге

Теги Спартак Тампа-Бэй Коламбус премьер-лига Россия НХЛ Андрей Василевский Георгий Джикия Александр Селихов Михаил Сергачев Александр Соболев Кирилл Марченко Winline Медиалига Бей Беги Медиафутбол

Георгий Джикия предложил хоккеистам НХЛ сыграть за его медиафутбольный клуб.

Джикия: «В футбол играете? Любите?»

Марченко: «Вы нам только шанс дайте!»

Джикия: «В Медиалигу можете залететь!»

Марченко: «Сейчас там уже все играют», – сказал нападающий «Коламбуса».

Хоккеисты посетили воскресный матч Мир РПЛ «Спартак» – ЦСКА (2:1). Джикия и Селихов вручили им футболки.

По итогам 4 туров Winline МФЛ-3 команда Георгия Джикии и Александра Соболева набрала 1 очко и находится на последнем месте в группе C.

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