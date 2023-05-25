Джикия пригласил Василевского, Сергачева и Марченко сыграть за «Бей Беги» в Winline Медиалиге

Георгий Джикия предложил хоккеистам НХЛ сыграть за его медиафутбольный клуб.

Джикия: «В футбол играете? Любите?»

Марченко: «Вы нам только шанс дайте!»

Джикия: «В Медиалигу можете залететь!»

Марченко: «Сейчас там уже все играют», – сказал нападающий «Коламбуса».

Хоккеисты посетили воскресный матч Мир РПЛ «Спартак» – ЦСКА (2:1). Джикия и Селихов вручили им футболки.

По итогам 4 туров Winline МФЛ-3 команда Георгия Джикии и Александра Соболева набрала 1 очко и находится на последнем месте в группе C.