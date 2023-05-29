Чудо Малой: «В медиафутболе всего 3 ребенка: я, Алекс Месси и Амбал. Приводить сейчас детей – это уже полная клоунада»

Теги детский футбол Камил Гаджиев Winline Медиалига Бей Беги Fight Nights Михаил Чудаков Народная Команда Алекс Месси Медиафутбол

Чудо Малой высказался о том, что теперь он не самый юный игрок в Winline Медиалиге.

– Ты больше не самый малой в Медиалиге, что думаешь? Будешь ник менять?

– Нет, меня под этим никнеймом [Чудо Малой] все знают. Ну, побили [рекорд]. Этот пацан из «Народной Команды» [12-летний Святослав Москаленко] ... Честно, меня не удивило, что его выпустили. Я знал, что будут пародировать в третьем сезоне.

Я считаю, что есть всего 3 ребенка в медиафутболе: я, Алекс Месси и Амбал из Казахстана. Больше нет. После второго сезона те, кто приводят детей, – это уже полная клоунада.

Гаджи Гаджиева (10-летний сын Камила – Sports.ru) я знал. Я с ним хорошо общаюсь. Знал, что он выйдет на поле. Когда смотрел матч, читаемо было. У него папа президент клуба, а я сам попал, но за Гаджи рад.

Он хорошо отыграл, подкатик сделал, но на «Открытие Арене» я тоже постараюсь что-нибудь сделать, – сказал игрок «Бей Беги» Чудо Малой в беседе с корреспондентом Sports.ru Степаном Кашинцевым.

Матч 6-го тура МФЛ «Бей Беги» – «Народная Команда» пройдет 5 июня на «Открытие Банк Арене». Начало – в 19:30 по московскому времени.

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