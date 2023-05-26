Fight Nights предложили ФК «10» сыграть медийными составами: с Мусагалиевым, Дороховым, Гаджиевым и Пираевым
Камил Гаджиев обратился к Азамату Мусагалиеву с предложением сыграть медийными составами.
Fight Nights и ФК «10» встретятся в 5-м туре Winline Медиалиги 28 мая.
«Я бы с кайфом сыграл против Мусагалиева, Дорохова. Но возможно ли это? Думаю, рисковать уже никто не хочет.
Азамат, если это реально, если есть такой кайф, мы готовы в воскресенье сыграть: ты, Дорохов, я, Мариф Пираев.
Я не хочу, чтобы мы оказались в выгодном положении, поэтому давайте сыграем при условии, что вы тренируетесь, находитесь в хорошей форме», – сказал президент и нападающий Fight Nights.
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