Fight Nights предложили ФК «10» сыграть медийными составами: с Мусагалиевым, Дороховым, Гаджиевым и Пираевым

Камил Гаджиев обратился к Азамату Мусагалиеву с предложением сыграть медийными составами.

Fight Nights и ФК «10» встретятся в 5-м туре 28 мая.

«Я бы с кайфом сыграл против Мусагалиева, . Но возможно ли это? Думаю, рисковать уже никто не хочет.

Азамат, если это реально, если есть такой кайф, мы готовы в воскресенье сыграть: ты, Дорохов, я, .

Я не хочу, чтобы мы оказались в выгодном положении, поэтому давайте сыграем при условии, что вы тренируетесь, находитесь в хорошей форме», – сказал президент и нападающий .