За «Народную Команду» в Медиалиге сыграл футболист 2010 года рождения. Это самый молодой игрок в истории лиги
12-летний Святослав Москаленко дебютировал в Winline Медиалиги.
Он вышел на последней минуте на замену вместо Ивана Стронга.
Сделал одну успешную обводку в своей штрафной и подключился к атаке.
Таким образом, Москаленко стал самым молодым игроком в истории Медиалиги. На момент выхода на поле ему было 12 лет 8 месяцев и 21 день.
Предыдущий рекорд принадлежал Чудо Малому из «Бей Беги», который сыграл в Медиалиге против «Амкала» в возрасте 12 лет 11 месяцев и 24 дней.
Москаленко капитан команды академии «Спартака» 2010 года рождения.
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