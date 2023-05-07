За «Народную Команду» в Медиалиге сыграл футболист 2010 года рождения. Это самый молодой игрок в истории лиги

Теги Спартак Winline Медиалига Михаил Чудаков Народная Команда Медиафутбол

12-летний Святослав Москаленко дебютировал в Winline Медиалиги.

Он вышел на последней минуте на замену вместо Ивана Стронга.

Сделал одну успешную обводку в своей штрафной и подключился к атаке.

Таким образом, Москаленко стал самым молодым игроком в истории Медиалиги. На момент выхода на поле ему было 12 лет 8 месяцев и 21 день.

Предыдущий рекорд принадлежал Чудо Малому из «Бей Беги», который сыграл в Медиалиге против «Амкала» в возрасте 12 лет 11 месяцев и 24 дней. 

Москаленко капитан команды академии «Спартака» 2010 года рождения.

 

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1 комментарий

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Сергей Жиронкин
На следующую игру заявите новорожденного пусть мама его в коляске возит по полю.ни один мужик у мамы с ребенком игроком не отберёт мяч он ещё и гол забьет вооо рекорд для дебилов
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