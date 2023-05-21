10-летний сын Камила Гаджиева стал самым молодым футболистом в истории Медиалиги
Сын Камила Гаджиева Гаджи Ракета установил рекорд Winline Медиалиги.
Выйдя на замену в составе Fight Nights в матче 4-го тура против «Матч ТВ», он стал самым молодым игроком в истории лиги.
На момент его дебюта ему исполнилось 10 лет, 6 месяцев и 22 дня.
Гаджиев-младший заработал один угловой и один раз сыграл в подкате.
Предыдущий рекорд принадлежит полузащитник «Народной Команды» Святославу Москаленко. На момент его дебюта ему было 12 лет, 8 месяцев и 21 день.
Фото: скриншот Winline Медиалиги
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