10-летний сын Камила Гаджиева стал самым молодым футболистом в истории Медиалиги

Сын Камила Гаджиева Гаджи Ракета установил рекорд Winline Медиалиги.

Выйдя на замену в составе Fight Nights в матче 4-го тура против «Матч ТВ», он стал самым молодым игроком в истории лиги.

На момент его дебюта ему исполнилось 10 лет, 6 месяцев и 22 дня.

Гаджиев-младший заработал один угловой и один раз сыграл в подкате.

Предыдущий рекорд принадлежит полузащитник «Народной Команды» Святославу Москаленко. На момент его дебюта ему было 12 лет, 8 месяцев и 21 день.

Фото: скриншот Winline Медиалиги