Ходырев покинул пост главного тренера «Народной Команды»

Антон Ходырев ушел с поста главного тренера «Народной Команды».

«Сегодня состоялось собрание руководителей «Народной Команды», по итогам которого было принято решение о прекращении работы Антона Ходырева в качестве главного тренера команды.

Мы благодарим Антона Алексеевича за проделанную работу! Имя временно исполняющего обязанности главного тренера будет объявлено завтра в 21:00», – написали в телеграм-канале клуба.

« » под руководством Ходырева стартовала с двух побед, но затем последовали три поражения подряд: от «Козлов» (0:1), ФК «10» (1:6), ФК «Матч ТВ» (0:6).