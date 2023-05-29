Ходырев покинул пост главного тренера «Народной Команды»

Теги Антон Ходырев трансферы Народная Команда Медиафутбол

Антон Ходырев ушел с поста главного тренера «Народной Команды».

«Сегодня состоялось собрание руководителей «Народной Команды», по итогам которого было принято решение о прекращении работы Антона Ходырева в качестве главного тренера команды.

Мы благодарим Антона Алексеевича за проделанную работу! Имя временно исполняющего обязанности главного тренера будет объявлено завтра в 21:00», – написали в телеграм-канале клуба. 

«Народная Команда» под руководством Ходырева стартовала с двух побед, но затем последовали три поражения подряд: от «Козлов» (0:1), ФК «10» (1:6), ФК «Матч ТВ» (0:6).

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