GOATS – первые четвертьфиналисты Winline Медиалиги

GOATS точно сыграет в четвертьфинале WInline Медиалиги.

«Амкал» после ничьей с «Родиной Медиа» (0:0) и «Народная Команда» после поражения от ФК «Матч ТВ» (0:6) потеряли шансы обойти GOATS в турнирной таблице группы B. У обоих клубов по 7 очков.

У GOATS 11 очков и матч в запасе.

Напомним, что команды, занявшие в своих группах первые места выходят в четвертьфинал. Команды, занявшие 2-е и 3-е места выйдут в дополнительный раунд, победа в котором дает путевку в четвертьфинал.